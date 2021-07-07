مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث سير شرق قلقيلية

وطن: لقي شاب (24 عامًا) من بلدة عسلة شرق محافظة قلقيلية مصرعه وأصيب 3 آخرون، إثر حادث سير بين دراجة نارية ومركبة على مدخل بلدة عزون شمالي المحافظة.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وبعد ورود إشارة لغرفة عمليات شرطة قلقيلية، ليلة الثلاثاء، بوجود حادث سير على مدخل بلدة عزون، على الفور تم تحريك قوة من مركز شرطة كفر ثلث وخبير الحوادث وسيارات الإسعاف إلى المكان، وتبين أن حادث السير الذي وقع هو تصادم ما بين دراجة نارية ومركبة أخرى.

وأضاف ارزيقات انه تم نقل أحد المصابين إلى مستشفى عمر القاسم في بلدة عزون، حيث أعلن الأطباء عن وفاته متأثرا بإصابته الخطرة، فيما وصل 3 أشخاص مصابين إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة وإصابتان بالمتوسطة.

وأكد ارزيقات أن شرطة المرور فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.