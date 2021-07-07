الاحتلال يغلق مقر اتحاد لجان العمل الزراعي في رام الله لستة اشهر

وطن: أغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم الاربعاء، مقر اتحاد لجان العمل الزراعي في رام الله لمدة ستة اشهر.

وقال مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي فؤاد أبو سيف في اتصال هاتفي لوطن، إن الاحتلال اقتحم صباح اليوم مقر الاتحاد وأغلق مدخله بـ"اللحام الحديدي"، وعلق عليه قرار الاغلاق.

ولفت الى ان الاغلاق يأتي بسبب عمل الاتحاد في مناطق المصنفة (ج) في استصلاح الاراضي منذ 36 عاما، وشعار الاتحاد حماية الارض الفلسطينية من المصادرة وهذا الامر يؤرقهم.

وقال، "الان نحن في مشاورات وسنعلن عن خطواتنا القادمة في مواجهة هذا القرار الاسرائيلي".