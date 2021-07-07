تسريبات عن "آيفون 13".. حلة جديدة لطريقة الشحن

وطن: لا تتوقف التسريبات عن هاتف آيفون المرتقب، مع أنه لا يزال يفصلنا عن الموعد الرسمي للكشف عن الهاتف أشهر عدة.

وذكرت التسريبات الجديدة أن هاتف آيفون لعام 2021 سيكون اسمه "آيفون 13"، أما النسخ الأخرى فسيتم تسميتها على النحو التالي "آيفون ميني" و"آيفون برو" و"أيفون برو ماكس".

وجاءت التسريبات عبر منظومة سسلة التوريد التي تعتمد عليها الشركة المصنعة أبل لتجهيز هواتفها، إذ أمرت الشركة الأميركية بتجهيز هواتف تحمل هذه الأسماء.

وسيكون حجم شاشة هاتف "آيفون 13 برو ماكس" 6.7 إنش، بينما سيكون حجم شاشة "آيفون 13" 6.1 إنش، وفق موقع "macrumors".

لا تتوقف التسريبات عن هاتف آيفون المرتقب، مع أنه لا يزال يفصلنا عن الموعد الرسمي للكشف عن الهاتف أشهر عدة.

وذكرت التسريبات الجديدة أن هاتف آيفون لعام 2021 سيكون اسمه "آيفون 13"، أما النسخ الأخرى فسيتم تسميتها على النحو التالي "آيفون ميني" و"آيفون برو" و"أيفون برو ماكس".

وجاءت التسريبات عبر منظومة سسلة التوريد التي تعتمد عليها الشركة المصنعة أبل لتجهيز هواتفها، إذ أمرت الشركة الأميركية بتجهيز هواتف تحمل هذه الأسماء.

وسيكون حجم شاشة هاتف "آيفون 13 برو ماكس" 6.7 إنش، بينما سيكون حجم شاشة "آيفون 13" 6.1 إنش، وفق موقع "macrumors".