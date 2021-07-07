الاحتلال يعتقل شذى عودة مديرة اللجان الصحية

وطن: شنت قوات الاحتلال صباح اليوم حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة.

وعرف من المعتقلين، حتى اللحظة (وقت كتابة الخبر): شذى عودة مديرة اللجان الصحية بعد مداهمة منزلها في حي عين مصباح في رام الله، كما سحبت قوات الاحتلال السيارة الخاصة بمؤسسة اللجان.

الأسيران المحرران محمد محروس الكوني، وطه وائل التيتي، من نابلس، والأسير المحرر منتصر شديد، دورا، الخليل.

وكل من عبد القادر بلال الخواجا، خالد طلال سرور، عتبة جياد كنعان، وسيف عماد عميرة، من نعلين، رام الله،كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابة ليان ناصر من بيرزيت.

يتبع ..