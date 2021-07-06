محافظ سلطة النقد يزور الشركة الفلسطينية للإقراض والتنمية – فاتن

وطن: في زيارة تهدف الى توطيد أواصر التعاون وتقديم المزيد من الدعم ، زار محافظ سلطة النقد، الدكتور فراس ملحم، برفقة نائبه، محمد مناصرة، اليوم الثلاثاء مقر المبنى الرئيسي للشركة الفلسطينية للإقراض والتنمية – فاتن في رام الله، حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة فاتن؛ السيد تيسير الزبري، وأعضاء من مجلس إدارتها ومديرها العام؛ أنور الجيوسي، والفريق التنفيذي في الشركة ، حيث قدم المحافظ تهانيه للشركة والقائمين عليها بمناسبة المبنى الجديد وتمنى لهم كل التوفيق والنجاح .

واستمع المحافظ خلال زيارته إلى شرح مفصل عن طبيعة عمل الشركة والخدمات الالكترونية التي أصبحت تقدمها في ظل الجائحة من خلال تطبيق الموبايل ومشروع الفرع الافتراضي الذي تنوي إطلاقه قريبا لخدمة مستفيديها والجمهور الفلسطيني ككل .

وقد تحدث رئيس مجلس فاتن تيسير الزبري ، عن أهداف الشركة ودورها بصفتها أكبر شركات قطاع التمويل الصغير والمتوسط في فلسطين، وتطلعاتها الاستراتيجية للتحول إلى بنك متخصص، وأكدوا على التزامهم في الحفاظ على رؤيتها لتعزيز الشمول المالي في المجتمع الفلسطيني كمحور أساسي في كل أعمالها الحالية والمستقبلية.

بدوره ، أشاد مناصرة بالدور الريادي لفاتن وتوجهها نحو التمويلات للمشاريع الانتاجية وهي الحصة الأكبر في محفظتها ، وحرصه على أن يكون توجه هذا القطاع في دعم وتعزيز المشاريع الانتاجية والتنموية تعزيزا لرسالتها في دعم الفئات الأقل حظا وترك الأثر الواضح في الاقتصاد الفلسطيني حيث تعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية له.

كما أثنى نائب رئيس المجلس ابراهيم خريشة ، على الدور الايجابي الذي تقوم به سلطة النقد من تقديم الدعم والتطوير والإسناد لفاتن ولهذا القطاع عموما ، فهي البوصلة التي يرتكز عليها هذا القطاع في توجيه أعماله وترك الأثر المنشود على المستفيدين والاقتصاد الفلسطيني .

كما قام الحضور من فاتن بتعريف وفد سلطة النقد على مبنى الإدارة الجديد للشركة من خلال أخذ جولة في كافة مرافقها، والإشادة بجهود الفريق العامل في الشركة، الذي وضع هدفها بالتحول لبنك تنموي متخصص نصب عينيه خلال بناء وتطوير المرافق، لتكون متماشية مع معايير سلطة النقد على أتم وجه.

من جانبه، أثنى المحافظ بجهود الشركة كونها رائدة في قطاع التمويل الصغير والمتوسط، وشهد على دور مبادراتها في تعزيز التنمية المجتمعية والشمول المالي في فلسطين. كما وعبر عن سعادته بجهود الفريق العامل والتزامهم الكامل بمعايير سلطة النقد، الأمر الذي عزز توقعاته بمستقبل واعد لشركة فاتن في كل أعمالها.