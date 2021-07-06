المفاوضات متعثرة والاتفاق صعب

كتب د. هاني العقاد لا يبدو ان الطريق أمام اتفاق تهدئة طويلة الأمد بين اسرائيل وغزة ممهد وسالك ,ولا يلوح في الأفق القريب بوادر اتفاق من هذا القبيل , والاسباب عدة منها ان حكومة نفتالي بينت لا تريد اتفاق تدفع مقابله ثمن لحماس في غزة تستغله المعارضة لاسقاطها ويرفع رصيد حماس الجماهيري من خلال الظهور بأنها حققت نصر آخر على إسرائيل وأجبرتها على توقيع اتفاق يعطي حماس كثيرا . شهرين على انتهاء الجولة الأخيرة من القتال بين المقاومة في غزة واسرائيل والمحاولات لم تتوقف من قبل الوسيط المصري مستخدماً ما لديه من قدرات ومناورات وأساليب لتقريب وجهات النظر بين الطرفين ,اسرائيل نعم تريد وقف إطلاق نار طويل الأمد وتريد أسراها المحتجزين لدى المقاومة دون ان تطلق أسرى فلسطينيين بالمقابل في صفقة تماما كصفقة "وفاء الأحرار" .

اسرائيل تريد هدوء طويل الأمد وتريد تقييد أيدي المقاومة في غزة تحيد فيه سلاحها وقدراتها العسكرية إلى أبعد حد ممكن,ولا تريد بالمقابل ان تدفع اي ثمن بل تريد منح بعض التسهيلات لقطاع غزة ليس اكثر وربط توسيع هذه التسهيلات باستمرار حالة الهدوء على الجبهة الجنوبية كما تسميها اسرائيل .

حكومة "نفتالي بينت" كانت قد وضعت قواعد جديدة لتغيير المعادلة مع قطاع غزة وتسعى لتطبيقها في المسار التفاوضي والمسار العملياتي على الأرض وتتضمن هذه المعادلة الاستمرار في ضرب اهداف تقول اسرائيل انها اهداف استراتيجية للمقاومة الفلسطينية خلال ردها علي البالونات الحارقة التي تنطلق من غزة وهذه هي المرة الثالثة منذ توقف الحرب التي تقصف فيها إسرائيل غزة محدثة دمار كبير في مناطق داخل القطاع , ولعل سياسة نفتالي بينت ووزير جيشه بيني غانتس اليوم تركز كثيرا على عدم تقديم اي تنازلات في اي من ملفات غزة قبل ان تحصل حكومة اسرائيل على بعض المعلومات حول أسراها المحتجزين في غزة وهذه القضية تعتبر قضية مقدسة بالنسبة لاسرائيل والتي تريد من خلالها ابتزاز الفلسطينيين في موضوع اعادة اعمار قطاع غزة وتقديم تسهيلات حقيقية تتمثل بفتح كامل للمعابر و السماح بالتصدير والاستيراد من والى غزة مقابل جثث جنودها وأسراها فقط .

ان تَحكم إسرائيل في المعابر يهيئ لها انها تستطيع ابتزاز الفلسطينيين لابعد حد وتدير عملية إعمار قطاع غزة بما سيبقى تحكمها على حاله في كل صغيرة وكبيرة، لكن يبدو ان اسرائيل تتناسي دائما ان عدم التوصل لاتفاق قريب ليس في صالح الأمن والاستقرار في المنطقة وليس في صالحها أيضا وقد يأخذ الطرفين إلى مسارات تصعيدية لا يحمد عقباها.

لو كانت إسرائيل مضطرة للتوصل لاتفاق لتوصلت إليه بعد أسبوع من وقف إطلاق النار في غزة وهذا ما يبدو حتى اللحظة خاصة انها تعمل الان لفرض حالة الهدوء بكسر معادلة المقاومة في غزة والتي أصبحت مهددة بالفعل ان لم يحدث اي تطورات نتيجة محاولة المقاومة الحفاظ علي معادلة المواجهة التي تحققت بعد الحرب الاخيرة . الواضح تماما ان إسرائيل لا تفاوض الان تحت ضغط ما ولم تشكل المقاومة اي ضغط طيلة مرحلة المفاوضات التي تجري الان في مصر ، ويبدو ان إسرائيل تفاوض لأجل المفاوضات وليس للتوصل لاتفاق تهدئة يحقق الاستقرار للجميع .

ما بدا واضحا الان ومن خلال هذه المفاوضات ان الفلسطينيين هم من بحاجة لاتفاق لاجل اعمار غزة هذا اولاً، وثانيا لاجل اطلاق سراح المئات من الأسرى الفلسطينيين مقابل ما لدى حماس في غزة من أسرى اسرائيليين وجثث جنود قتلتهم المقاومة في حرب 2014 لتحقق بذلك وعد قطعته المقاومة علي نفسها للأسرى القدامى بعودتهم الي اهليهم وهنا تكمن الصعوبة في المفاوضات حيث ان اسرائيل لم توافق حتى اللحظة على كثير من الأسماء التي تقدمت بها حماس للوسيط المصري وتتشدد في المقابل في قضية اطلاق سراح الاسرى القدامى والتي تقول ان ايديهم ملطخة بدماء اسرائيليين في المقابل التوصل إلى اتفاق دون ذلك يبدو مستحيلا وسوف تراوح قضية الأسرى مكانها .

إسرائيل تتعمد سياسة النفس الطويل في المفاوضات وتكثر من المناورات خلال جولات المفاوضات ويبدو ان المفاوضات تمر بمرحلة شد الحبال وهذا يمثل صعوبة أمام الوسيط المصري الذي لم يتمكن حتى الان من حل بعض العقد لدى اي طرف وخاصة ان إسرائيل تريد ربطها ببعضها وتُرهن كل ملف بحل الملف الآخر, وعلى ما يبدو ان الوسيط المصري لا يمتلك اي أوراق ضغط علي اسرائيل حتى الان ولم تضغط الولايات المتحدة الأمريكية على اسرائيل بالتوازي بما يكفي لإحداث اختراق يكون كافيا لاتفاق كبير يؤهل مصر للانتقال إلى الملف الأكبر وهو ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي .

أهم عنصر في هذه القضية هو حفاظ مصر علي حالة الهدوء الراهن التي أعقبت وقف اطلاق النار حتي لو بالمستوى الهش مما يحول دون عودة الطرفين إلى جولة قتال جديدة يتوقع ان تحدث في اي وقت لتحسين كل طرف موقفه من المفاوضات . المخرج الوحيد أمام الفلسطينيين هو استعادة وحدتهم الوطنية والتي اصبحت ملحة أمام كثير من المتغيرات في المنطقة والاتفاق علي شراكة في الحكم وتشكيل حكومة انقاذ وطني يعهد اليها حل كافة الأزمات في غزة لتقطع الطريق على الاحتلال وتوقف مواصلته ابتزاز غزة وربط عملية اعادة الاعمار بالتقدم على باقي القضايا وخاصة قضية الأسرى الإسرائيليين وبالتالي يفاوض الفلسطينين على اساس الموقف الموحد والفريق الواحد يجبر الاحتلال على التوصل لاتفاق ملزم بتعهد دولي بعد نزع كل الذرائع من بين يديه وإغلاق الطريق امامه من التملص من الاتفاق مع غزة بحجة ان إسرائيل كيان لا يعترف بالمقاومة في غزة وبالتالي لا يسعى باهتمام للتوصل لاتفاق حيوي وقابل للحياة يعرض حكومة نفتالي بينت للخطر .