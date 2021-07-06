وطن: قرر مجلس الوزراء خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدت أمس تخفيض رسوم فحص كورونا للمسافرين من 150 شيقل إلى 100 شيقل، استجابة لاقتراح وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.

وأعلن المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك أن على المواطنين الذين يرغبون باستخدام شهادة التطعيم الصادرة عن وزارة الصحة لأية أغراض في دول العالم، كالحصول على تأشيرة دخول أو أية معاملات أخرى، الحصول على مصادقة وزارة الخارجية على شهادات التطعيم، إذا كانت الدولة المعنية تشترط ذلك، من خلال التوجه إلى مقر الوزارة في مدينة رام الله، أو مكاتب التصديقات في المحافظات.