بنك الدم المركزي يكرم البنك الإسلامي الفلسطيني

وطن: كرّم بنك الدم المركزي في وزارة الصحة البنك الإسلامي الفلسطيني تقديراً لدعمه المتواصل لخدمات نقل الدم وذلك إطار برنامجه للمسؤولية المجتمعية المستدامة.

جاء ذلك خلال استقبال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني، عماد السعدي، لمدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة الدكتور ، أسامة النجار، بحضور مدير بنك الدم المركزي الدكتورة، كفى الريماوي، ومساعد مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني للشؤون المالية والإدارية رامي طه ومدير دائرة رأس المال البشري وفاء عودة، وذلك في مقر الإدارة العامة للبنك في رام الله.

وخلال اللقاء أكد السعدي على علاقة الشراكة والتعاون الاستراتيجي التي تربط البنك بالقطاع الصحي، موضحاً أنه جرى تقديم الدعم لعشرات المؤسسات الصحية منذ بداية العام لمساعدتها على تقديم أفضل مستوى ممكن من الخدمة للمواطنين.

وأضاف السعدي: " في كل عام نحرص على أن يكون القطاع الصحي الأكثر استفادة من برنامج البنك للمسؤولية المجتمعية المستدامة، وخلال العامين الأخيرين ضاعفنا هذا الدعم نظراً للأوضاع الصحية الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا والتي تتطلب تكاتف مختلف الجهود لمواجهتها".

وأثنى السعدي على إنجازات وأنشطة بنك الدم المركزي وحملاته الناجحة التي تضمن التوفر الدائم لمخزونٍ كافٍ وآمن من فئات الدم المختلفة، لما لذلك من أهميةٍ في الحفاظ على أرواح المواطنين.

من جانبه شكر النجار البنك الإسلامي الفلسطيني على دعمه الدائم لبنك الدم المركزي والمؤسسات الصحية الأخرى، مشيراً إلى أهمية تكامل الأدوار بين القطاعين الخاص والحكومي للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مسيرة التنمية والبناء خاصة في المجال الصحي الذي يعتبر أحد أهم مقومات الحياة في أي دولة.

ودعا النجار المواطنين للتبرع الدوري بالدم لما لذلك من فوائد صحية، بالإضافة لكونه عمل إنساني نبيل يسهم في الحفاظ على أرواح مواطنين آخرين، مقدماً في نفس الوقت الشكر للمتبرعين الطوعيين بالدم، الذين يجمعون نحو 100 ألف وحدة دم سنوياً.