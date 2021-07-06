والدة الناشط المعتقل لدى الشرطة هيثم سياج لـوطن: نجلي أضرب عن الطعام وأدخل المستشفى

وطن: تعرّض الناشط هيثم سياج للضرب المبرح من قبل الأجهزة الأمنية تسبب بإغمائه ورضوض في أنحاء جسده يوم الاثنين، 5 تموز/ يوليو، إثر مشاركته في وقفة احتجاجية منددة بقتل نزار بنات، وسط رام الله، والتي منعت الأجهزة الأمنية إقامتها.

وأكدت والدة سياج في تصريحات لـوطن، أن "نجلها أعلن إضرابه عن الطعام والعلاج في المستشفى". ومنعت عناصر الأجهزة الأمنية الاقتراب منه في مجمع فلسطين الطبي. وقالت: "فصل بيننا باباً. وطلبوا منه التوقيع على العلاج لكنّه رفض كما رفضت المستشفى إعطاء الأجهزة ورقة خروج لهيثم لأنه لم يتلقَ العلاج، لكنهم "حصلوا على تقرير طبي وأخذوا هيثم بما يشبه الخطف".

وأضافت: "أنكرت الأجهزة الأمنية وجود هيثم بالمشفى باعتباره غير مسّجل، ولولا شهود عيان لما رأيته". وانتشر أكثر من 20 عنصراً في حراسة مشددة في غرفة هيثم وشابين آخرين معتقلين شاركا في اعتصام الأمس، وفق والدته.

ويُفترض أن يخضع سياج اليوم الثلاثاء، لتصور طبي للرضوض المنتشرة في أطرافه وظهره وللألم الشديد في نصف جسده الأيمن حسب والدته. وقالت: "أخذوه لمركز الشرطة على عاتقهم، ونجهل أي معلومة عن حالته لأنهم غير دقيقين بمعلوماتهم".

وأردفت: "طلبوا مني في المشفى اللحاق بهم إلى مركز شرطة البالوع، وعند وصولي أنكروا وجوده".

وحاول محامي من مؤسسة "الضمير لحقوق الإنسان" التواصل لمعرفة الجهة المعتقلة لسياج، وأنكرت الأجهزة بدورها معرفتها باعتقاله في مركز البالوع. ولا تتوفر عنه معلومات لحدّ اللحظة، وفق والدته.