حزب الشعب يؤكد دعمه لمبادرة الاسرى المحررين وانجاز وثيقة شرف وطنية لحماية السلم الاهلي ومحاسبة المسؤولين عن مقتل بنات

وطن: رحب حزب الشعب الفلسطيني بمبادرة الاسرى المحررين التي اطلقت قبل ايام في اطار المساعي لحل الازمة الداخلية التي أعقبت مقتل الناشط نزار بنات، وما تلاها من قمع للمسيرات السلمية التي خرجت للمطالبة بتحقيق العدالة، ومحاسبة المتورطين بمقتله .

واكد الحزب خلال اجتماع عقد بمقره برام الله بعد ظهر اليوم الاثنين، بممثلين عن الاسرى المحررين اصحاب المبادرة وقوفه مع كل الجهود الصادقة التي تهدف لنزع فتيل الازمة الداخلية وحماية السلم الاهلي، وصولا لحالة يتم خلالها تطويق الازمة الحالية، وايجاد علاج جذريعلى قاعدة احترام سيادة القانون، وصون الحريات العامة ووقف التعديات على حقوق المواطنين مهما كانت الاسباب .

واشاد بسام الصالحي الامين العام لحزب الشعب، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالمبادرة معبرا عن وقوف الحزب من النقاط الواردة فيها خصوصا، وانها تأتي من شريحة مناضلة قدمت سنوات طويلة من عمرها في المعتقلات دفاعا عن القضية الوطنية للشعب الفلسطيني، وثوابته، وحقوقه المشروعة داعيا لوضع خطة حتى تثمر هذه الجهود من خلال ميثاق شرف وطني يجري العمل فعلا على اطلاقه، وتتوج بتوحيد الجهود من كل الحريصين على المصلحة الوطنية بمشاركة الفعاليات، والقوى،والمؤسسات، والشخصيات الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني لبلورة صيغة تفضي لحل الازمة بما يحافظ على النسيج الوطني والاجتماعي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات .

وتم الاتفاق على المباشرة فورا بتحرك سريع بخطوات ملموسة خلال اليومين القادمين بمشاركة اوسع القطاعات، والاوساط الفاعلة استمرارا للقاءات التي يعقدها الاسرى المحررين مع كافة القوى، والفعاليات الوطنية والشعبية لضمان حق التجمع السلمي،وحرية الرأي، والتعبير المكفولة بالقانون، ووقف التدهور الحاصل في المشهد الداخلي باتجاه مواجهة اجراءات الاحتلال في القدس، والاراضي الفلسطينية المحتلة التي تتصاعد فيها مخططات الضم والتهويد وبالبناء الاستيطاني.

