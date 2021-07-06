بنك الإسكان يوقع اتفاقية تطبيق المعيار الدولي (SOFR) مع شركة ICSFS

وطن: في إطار الاستراتيجية المعتمدة لبنك الإسكان والرؤية المستقبلية، وبخطوات ثابتة ومدروسة لمواكبة التطورات والممارسات الفضلى في الصناعة المصرفية، والهادفة لتقديم أفضل الخدمات لعملاء البنك، وقع بنك الإسكان مع شركة ICSFS اتفاقية لتزويده ببرامج مطورة تتيح للبنك القدرة على الانتقال من مؤشرات الاسعار الحالية للفائدة (ليبور) الى الاسعار المرجعية البديلة الخالية من المخاطر (RFR)، وتبني المعيار الدولي الأكثر دقة والمبني على المعاملات المالية الفعلية وهو معيار معدل التمويل المضمون لليلة الواحدة ((SOFR خلافا للمؤشرات التقديرية الأخرى، وجاء ذلك تماشيا مع تطلعات سلطة النقد الفلسطينية لتقديم ما هو أفضل للعملاء وبما يحقق توصيات مجلس الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية في تقريرهم الأخير بهذا الشأن.

وأكد المدير الاقليمي لبنك الاسكان أسامة حرز الله أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية البنك ورؤيته الممتدة بالاعتماد على التقنيات الحديثة في خدمة العملاء، والتي تتوافق مع توجهات البنك الدائمة في مواكبة آخر التطورات في السوق المصرفي العالمي، الأمر الذي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية. هذا وأشار إلى أن ما قام به البنك خلال الفترة الماضية من تطوير لبنيته التحتية وأنظمته الآلية وخدماته الالكترونية، يهدف بالدرجة الأولى لتقديم أفضل الخدمات بأحدث البرامج الرقمية العالمية وبصورة آمنة، ويقع ضمن رؤية البنك باستمرار التطوير والتحديث على أنظمته خلال السنوات المقبلة وبشكل موازي للتطور التكنولوجي العالمي.

بدوره أكد ناصر أبو حجلة المدير التنفيذي لشركة ICSFS- فلسطين بأن نظام "بانكس"، سيوفر لمستخدمي النظام القدرة على التحويل من مؤشرات الاسعار الحالية للفائدة (الليبور) الى الاسعار المرجعية البديلة الخالية من المخاطر بطريقة سلسة تسهل على البنوك عملية الانتقال، علما بأن هذا التغيير الجذري في اسعار الفوائد سواء بطبيعتها او وقت صدورها او طرق احتسابها، سينطبق على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك القروض والسندات ذات الاسعار المتغيرة والمشتقات المالية والودائع والتسهيلات البنكية.

وقد اعتمدت شركة ICSFS عدة مؤشرات أسعار مرجعية تغطي عدة أسواق لمجموعة من العملات، منها السوفر للدولار والسونيا للجنية الإسترليني وأيستر لليورو وغيرها من المؤشرات المرجعية التابعة للعملات المختلفة، كما يوفر النظام عدة بروتوكولات لاحتساب اسعار الفائدة حسب المؤشرات المختلفة، وذلك بالرجوع والالتزام بتعليمات الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات ISDA ولجنة الاسعار الخالية من المخاطر ARRC.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذا المشروع يأتي امتداداً للجهود المتواصلة والمشاريع والبرامج التطويرية المتعددة والمستقبلية، والتي يبذلها بنك الإسكان نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات تنطوي على العديد من القيم المضافة لعملائه، حيث عمل البنك مؤخراً على السير بأتمتة تدفق معاملات وطلبات تسهيلات العملاء بما يضمن سرعة انجازها، بالإضافة إلى العمل على تطوير تطبيقي ((Iskan online و(Iskan Mobile) بنسخ محدثة توفر لعملاء البنك تنفيذ العديد من المعاملات المصرفية بسهولة دون الحاجة الى زيارة فروع البنك، كما وقع البنك مؤخراً اتفاقية لشراء 34 صرافاً الياً متطوراً، كما أنه يوفر العديد من الخدمات المتطورة والمتقدمة التي تواكب المتغيرات المتسارعة التي يفرضها العصر الرقمي، علما ان البنك يدرس بشكل مستمر اعتماد البرامج الحديثة التي تساعده على تقديم الأفضل في السنوات المقبلة.