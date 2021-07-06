نيابة الخليل تفرج عن الصحفي علاء الريماوي بضمان محل إقامته

وطن: اصدرت النيابة العامة ظهر اليوم قراراً بالافراج عن الصحفي علاء الريماوي بضمان محل إقامته.

من جانبه قال المحامي غاندي ربعي أن قرار الإفراج جاء بعد مطالبة رئيس نيابة الخليل فؤاد العواودة اطلاق سراح الريماوي لعدم وجود أي مبرر لتوقيفه من الأساس.

وقال ربعي في حديث خاص لـ وطن أنه بالاستناد إلى شهادات المواطنين الذين أفادوا أن الناس هم من طلبوا من الريماوي تأدية خطبة الجمعة وقد ألقاها بناء على طلب من الناس وأنه رفض فيما ان يئم بالناس في صلاة الجمعة وهذا يدل على أنه لم يتعدَ على صلاحيات موظف الأوقاف.

وكان الريماوي قد نُقل إلى مستشفى عالية الحكومي، وأعلن اضرابه عن الطعام والشراب بعد ان استجوبته نيابة رام الله وحولته إلى نيابة الخليل على إثر رفع وزارة الأوقاف دعوة قضائية ضده، بتهمة اعتلاء منبر احد المساجد ومنع موظف الأوقاف الرسمي من أداء الخطبة في صلاة الجمعة أثناء تشييع الناشط السياسي نزار بنات بحسب ما أفاد به محاميه غاندي ربعي.

يتبع ...