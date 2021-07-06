وزيرة الصحة: تسجيل 29 إصابة جديدة بطفرة ( متغيّر دلتا ) في 6 محافظات

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجيل 29 إصابة جديدة بطفرة (متغيّر دلتا) لفيروس كورونا، بعد إجراء الفحص الخاص بالطفرة لمجموعة من العينات الإيجابية التي تم جمعها من مختلف محافظات الضفة الغربية، ما يرفع مجمل الإصابات المكتشفة إلى 49 إصابة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الإصابات المكتشفة توزعت في محافظات الخليل ونابلس وطولكرم وجنين وسلفيت وأريحا.

ودعت الوزرة المواطنين لسرعة التسجيل في المنصة الإلكترونية لحجز مواعيد تلقي لقاح كورونا، مضيفة أنه وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن غالبية المطاعيم المستخدمة حالياً تحد من الإصابة بفيروس كورونا، وإن لم تمنع الإصابة به فإنها على الأقل تمنع ظهور الأعراض الخطيرة.

وتعتبر طفرة "متغيّر دلتا" هي الأكثر قدرة على الانتقال من بين متغيرات فيروس كورونا التي تم تحديدها حتى الآن، وينتشر بسرعة كبيرة جداً بين الأشخاص خاصة الذين لم يتلقوا التطعيم، إضافة إلى أن تطور المرض لدى المصابين به أسرع من الطفرات الأخرى.