اتحاد لجان العمل النسائي يطالب السلطة بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والتعبير

وطن: أدان المكتب التنفيذي لاتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني حملة الاعتقالات التي طالت قيادات وطنية وإعلامية تاريخية وشخصيات نسوية على خلفية الرأي والتعبير إثر المشاركة في المظاهرة المنددة بقتل نزار بنات والمطالبة بأن يأخذ القانون مجراه في محاسبة المتورطين في هذه الجريمة النكراء.

وقال الاتحاد في بيان له وصل وطن، الثلاثاء، إن "الحق في التظاهر حق مكفول في القانون الأساسي ووثيقة الاستقلال والمرسوم الرئاسي الذي صدر مؤخرا إثر الإعلان عن موعد الانتخابات ويعتبر منعه جريمة سياسية واعتداء صارخ على حقوق المواطنين وتعدي خطير يفاقم من الأزمه والغضب الشعبي ويدير الظهر لكل الأصوات الوطنيه الحرة المطالبه بحماية السلم الاهلي والنسيج المجتمعي والامن والأمان عبر إعمال القانون".

وطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين والمعتقلات الذين تشهد لهم الساحات على دورهم النضالي المميز وضمان صون الحريات العامة وتحريم الاعتقال على خلفية الرأي السياسي.

وأكد على ضرورة إجراء حوار وطني شامل بمشاركة الأمناء العاميين للفصائل الوطنية والإسلامية للخروج بعلاج جذري وسريع لوقف حالة النزيف والتدهور إثر التطورات الأخيرة والخطيرة.

وناشد الاتحاد عبر الجهات الرسمية والشعبية والفصائل الوطنية والإسلامية ببذل كل الجهود لإحقاق العدل وصون الحريات العامه والحق في التعبير وحماية السلم الاهلي.

وأشار إلى "ضرورة تحديد موعد للانتخابات لإصلاح وضعنا الداخلي وتجديد الشرعيات وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني حتى نكون موحدين في مواجهة ومقاومة الاحتلال والاستيطان الجاثم على صدورنا".