اتحاد لجان العمل النسائي يطالب السلطة بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والتعبير
وطن: أدان المكتب التنفيذي لاتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني حملة الاعتقالات التي طالت قيادات وطنية وإعلامية تاريخية وشخصيات نسوية على خلفية الرأي والتعبير إثر المشاركة في المظاهرة المنددة بقتل نزار بنات والمطالبة بأن يأخذ القانون مجراه في محاسبة المتورطين في هذه الجريمة النكراء.
وقال الاتحاد في بيان له وصل وطن، الثلاثاء، إن "الحق في التظاهر حق مكفول في القانون الأساسي ووثيقة الاستقلال والمرسوم الرئاسي الذي صدر مؤخرا إثر الإعلان عن موعد الانتخابات ويعتبر منعه جريمة سياسية واعتداء صارخ على حقوق المواطنين وتعدي خطير يفاقم من الأزمه والغضب الشعبي ويدير الظهر لكل الأصوات الوطنيه الحرة المطالبه بحماية السلم الاهلي والنسيج المجتمعي والامن والأمان عبر إعمال القانون".
وطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين والمعتقلات الذين تشهد لهم الساحات على دورهم النضالي المميز وضمان صون الحريات العامة وتحريم الاعتقال على خلفية الرأي السياسي.
وأكد على ضرورة إجراء حوار وطني شامل بمشاركة الأمناء العاميين للفصائل الوطنية والإسلامية للخروج بعلاج جذري وسريع لوقف حالة النزيف والتدهور إثر التطورات الأخيرة والخطيرة.
وناشد الاتحاد عبر الجهات الرسمية والشعبية والفصائل الوطنية والإسلامية ببذل كل الجهود لإحقاق العدل وصون الحريات العامه والحق في التعبير وحماية السلم الاهلي.
وأشار إلى "ضرورة تحديد موعد للانتخابات لإصلاح وضعنا الداخلي وتجديد الشرعيات وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني حتى نكون موحدين في مواجهة ومقاومة الاحتلال والاستيطان الجاثم على صدورنا".