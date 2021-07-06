الأسرى يجبرون إدارة سجن "عوفر" على إعادة 120 أسيرا إلى غرفهم

وطن: أكد نادي الأسير، أن الأسرى في سجن "عوفر"، أجبروا إدارة السجن على إعادة الأسرى الذين تم نقلهم من قسم (21) والبالغ عددهم (120) أسيرا إلى غرفهم، بعد عملية القمع التي تعرضوا لها.

وقال النادي في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن جلسة حوار عقدت بين الأسرى وإدارة "عوفر" في وقت متأخر من مساء أمس، حيث واشترط الأسرى خلالها إعادة كافة الأسرى الذين تم نقلهم من إلى غرفهم، كخطوة أولية لاستئناف الحوار معها.

وهدّد الأسرى أنّه في حال استمرت الإدارة بعملية التصعيد الممنهجة بحقّهم، سيستأنفون خطواتهم الاحتجاجية، والتي تمثلت مبدئيا يوم أمس بإرجاع لوجبات الطعام، وإغلاق الأقسام.

وأوضح النادي أن أسرى "عوفر" يواجهون اقتحامات متكررة وممنهجة، تصاعدت في الآونة الأخيرة فمنذ مطلع العام الجاري سجل على الأقل 5 اقتحامات، أعنفها في شهر يناير/ كانون الثاني حيث استخدمت خلاله قوات القمع الغاز بحقهم.

يشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال تنتهج عمليات القمع والتفتيش المتكررة، إضافة إلى جملة من السياسات التنكيلية الممنهجة بحقّ الأسرى، لفرض مزيد من السيطرة والرّقابة عليهم، وضرب أي حالة "استقرار" داخل الأقسام.

يذكر أن إدارة سجون الاحتلال صعّدت من عمليات القمع منذ بداية عام 2019، مقارنة مع السنوات التي سبقتها، وشكّلت عمليات القمع في حينه الأعنف منذ ما يزيد عن عشر سنوات، وكان من بين السجون التي تعرض فيها الأسرى لأشد عمليات القمع سجن "عوفر"، أُصيب خلالها عشرات الأسرى بإصابات مختلفة.