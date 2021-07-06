تحويل النائب المقدسي أبو طير للاعتقال الإداري

وطن: حوّلت قوات الاحتلال النائب المقدسي المبُعد، محمد أبو طير، (71 عاماً) للاعتقال الاداري لمدة 6 أشهر بعد اقتحامها لإحدى البنايات السكنية في قرية دار صلاح قرب مدينة بيت لحم.

وجاء اعتقال النائب أبو طير بعد أقل من 4 أشهر من الإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد أن أمضى 10 شهور في السجون إداريًا.

والنائب أبو طير قيادي في حركة حماس، انتخب عام 2005 عضوا في المجلس التشريعي عن القدس عن قائمة التغيير والإصلاح، وأبعد عام 2010 عن مدينة القدس، وبلغت مجموع سنوات اعتقالاته لدى الاحتلال ما يقارب 36 عاما، وسُحبت هويته على إثرها.