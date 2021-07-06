عائلة أبو غنّام في القدس تهدم بيتها بأمر من الاحتلال

وطن: أمضت عائلة أبو غنّام في بلدة الطور بمدينة القدس هذه الليلة في إفراغ منزلها المؤلف من ثلاثة شقق وبدأت بهدمه صباح اليوم الثلاثاء ذاتياً بأمر من الاحتلال، تفادياً لدفع ما يقارب 200 الف شيكل "غرامة مالية".

ويسكن هذا البيت عائلة أبو غنام المكونة من 20 شخصاً، وتعتبر هذه المرّة الثانية التي يُهدم بها بيت أبو غنّام عندما هدمه الاحتلال في 1994.

يقول أحمد أبو غنّام: "منذ شهرين استلمت قوائم هدم لثلاث شقق بعد استدعاء مفاجئ من المحكمة وقرارها بالهدم في 24 رمضان 2021. ومنذ أسبوع أبلغتنا البلدية أنها ستهدم البيت مقابل 200 ألف شيكل. لا أعلم ماذا أفعل! هل أهدمه بيدي أم أجعل البلدية تهدمه. نحن نسكن البيت منذ 8 سنوات. إنه أمر لا يستوعب".