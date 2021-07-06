أبرز المواجهات العربية في أولمبياد طوكيو

وطن: يتأهب الجمهور العربي لمتابعة منافسات كرة القدم بـ"أولمبياد طوكيو"، المقرر إقامتها من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبلين. ويمثل العرب في هذا الحدث العالمي: مصر في المجموعة الثالثة والسعودية في المجموعة الرابعة.

وأسفرت القرعة عن تواجد الفراعنة برفقة منتخبات: الأرجنتين، إسبانيا، وأستراليا. بينما سيواجه السعوديون منتخبات: البرازيل، ألمانيا، وكوت ديفوار، وسط آمال كبيرة من الجمهور العربي بتحقيق المنتخبين لنتائج إيجابية في "مجموعتي الموت".

من جانبه، كشف شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، "الثلاثي الكبير" الذي سيدعم صفوف منتخب الفراعنة، وهم: أحمد حجازي، ومحمد حمدي الونش، ومحمد الشناوي.

ووقع اختيار مدرب منتخب السعودية الأولمبي، سعد الشهري، على ثلاثي الهلال: سلمان الفرج، صالح الشهري، وسالم الدوسري لتدعيم صفوف فريقه بـ"أولمبياد طوكيو".

ويرصد موقع "سكاي نيوز عربية" أبرز النجوم الذين سيواجهون مصر والسعودية بـ"مجموعتي الموت".

مجموعة أبناء الفراعنة

في مجموعة منتخب مصر، سيكون المنتخب الإسباني هو الأقوى من حيث الجودة الفنية، إذ يملك المنتخب الأولمبي ستة لاعبين يشاركوا حاليًا في "يورو 2020"، وهم: وناي سيمون، باو توريس، إريك جارسيا، بيدري، داني أولمو، وميكيل أوريازبال.

كما اختار لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأولمبي، ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد في القائمة النهائية ضمن اللاعبين الثلاثة فوق السن، بالإضافة إلى ميكيل مورينو لاعب وسط ريال سوسيداد، وداني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد الذي قضى آخر موسمين مُعارًا لأرسنال الإنجليزي.

والمنتخب الأرجنتيني قام باستدعاء لاعب واحد فقط فوق السن للمشاركة في الدورة الأولمبية المقبلة وهو حارس نادي قادش الإسباني خيريمياس ليديسما، كما أن قائمة لما تظهر أي لاعبين آخرين مميزين، إلا أليكسيس ماكاليستر لاعب برايتون الإنجليزي، وإيزيكيل بونسي مهاجم سبارتاك موسكو الروسي.

وتشهد الدورة الأولمبية هذا العام عودة المنتخب الأسترالي للمشاركة في الأولمبياد بعد غياب منذ نسخة بكين 2008، وأعلن مدرب الفريق، جراهام أرنولد، ضم لاعبين فقط فوق السن وهما: ميتشيل ديوك مهاجم ويسترن سيدني واندررز، وورون تونجيك مدافع سنترال كوست مارينرز.

وتضم القائمة أيضًا كاليب واتس لاعب وسط ساوثامبتون الإنجليزي، وصاحب صاحب هدف الفوز بالمركز الثالث في البطولة الآسيوية التي قادت أستراليا للأولمبياد، اللاعب نيكولاس داجوستينو.



مجموعة المنتخب السعودي

في مجموعة "الصقور الخضر"، أعلن مدرب منتخب البرازيل الأولمبي، أندريه جاردين، تواجد ثلاثة لاعبين فوق السن وهم: اللاعب الأكثر تحقيقًا للألقاب في التاريخ، داني ألفيش لاعب سان باولو البرازيلي حاليًا، دييجو كارلوس لاعب إشبيلية، وسانتوس حارس أتلتيكو باراناينسي.

وجاءت قائمة "راقصي السامبا" مدججة بالنجوم الواعدين، وعلى رأسهم: مارتينيللي لاعب أرسنال الإنجليزي، رتشارلسون مهاجم إيفرتون، ودوجلاس لويز متوسط ميدان أستون فيلا.

ولم يعلن المنتخب الألماني حتى الآن عن القائمة النهائية المقرر مشاركتها في أولمبياد طوكيو، لكن يملك فريق "الماكينات الألمانية" عددًا من اللاعبين المميزين سواء من الكبار والصغار: مثل توني كروس لاعب ريال مدريد، وماكسيمليان أرنولد لاعب فولفسبورج، كما أشار مدرب الفريق، ستيفان كونتز إلى اعتماده بنسبة كبيرة على لاعبي المنتخب الألماني تحت 21 سنة، والفئات العمرية الأقل.

جدير بالذكر أن المنتخب الألماني حصد بطولة الـ"يورو" تحت 21 سنة، بعد الفوز على البرتغال بهدف مقابل لا شيء.

كما يملك منتخب ساحل العاج عددًا من نجوم الكبار، وعلى رأسهم: إريك بايلي مدافع مانشستر يونايتد، فرانك كيسي نجم خط وسط ميلان الإيطالي، وماكس جراديل لاعب سيفاس سبور التركي، الذين ضمهم مدرب الفريق، هايدارا سواليهو، فوق السن.

وتضم القائمة عدد من اللاعبين الواعدين مثل: عماد ديالو نجم مانشستر يوناتيد، وكريستيان كوامي مهاجم نادي فيورنتينا الإيطالي.