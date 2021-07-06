الحراك الوطني الديمقراطي يدين ويستنكر حملة الاعتقالات السياسية للأجهزة الامنية على المتظاهرين أمس

وطن: أدان واستنكر الحراك الوطني الديمقراطي حملة الاعتقالات السياسية التي جرت مساء أمس الاثنين، اثر المشاركة في تظاهرة سلمية على دوار المنارة في مدينة رام الله، من قبل الأجهزة الامنية، والتي طالت عددا من الشخصيات الوطنية والديمقراطية المستقلة ونشطاء في الحراكات اشبابية والنسوية والنقابية.

واعتبر الحراك ماجرى إمعان لأجهزة السلطة وحكومتها في التعدي على حرية التعبير والتجمهر والتظاهر السلمي، الأمر الذي يهدد السلم الأهلي ويشوه المشهد النضالي التحرري من الاستعمار الصهيوني العنصري، على الصعيد الدولي والاقليمي اللذان يشهدا حالة اندفاع تضامني مع حقوقنا الوطنية بفعل نضال شعبنا في الشيخ جراح و سلوان و بيتا و كفر قدوم وغزة وفي العديد من المناطق ضد الاستيطان والتهجير والاعدام والاعتقال والتهويد والحصار من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد الحراك في بيان وصل وطن نسخة منه، أن هذه الاعتقالات تأتي على خلفية النشاط السياسي المُطالب بتحقيق العدالة لشهيد الكلمة والمعارض السياسي نزار بنات، وبتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ، وإقالة الحكومة ومحاسبة كل من ساهم في اغتيال بنات من الاجهزة الامنية، وبتشكيل قيادة وطنية مؤقتة من كافة القوى الوطنية والحراكات الشبابية والنسوية والنقابية تقوم بتشكيل حكومة وحدة وطنية تعد لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، ولانتخاب المجلس الوطني والمجالس المحلية لتجديد النظام السياسي على قاعدة الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة.