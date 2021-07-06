ارتفاع على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية، ألا يطرأ تغير على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الأجواء صيفية اعتيادية في المناطق الجبلية وحارة في معظم المناطق إلى حارة جدا في الأغوار، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة لطيفا معتدلاً قي المناطق الجبلية حاراً نسبيا في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الأربعاء، يكون الجو حارا نسبيا الى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الخميس، يكون الجو حارا في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.