إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

وطن: أصيب عدد من المواطنين، الليلة الماضية، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن شابين أصيبا إثر سقوطهما عقب استهداف قوات الاحتلال فعالية المشاعل التي نفذها الشبان على الجبل في إطار المقاومة الليلية، و11 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، عولجوا ميدانيا.

وتشهد بلدة بيتا مواجهات بشكل يومي منذ قرابة شهرين، ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح.