نقابة الصحفيين تدعو للاضراب والاعتصام احتجاجاً على استمرار اعتداءات الاجهزة الامنية على الصحفيين

وطن: نددت نقابة الصحفيين بشدة باستمرار الاجهزة الأمنية والشرطية بالاعتداءات العنيفة والاعتقالات لعدد من الصحفيين ومصادرة معدات بعضهم، واعتبرت ان ما حصل مساء أمس الاثنين جاء معاكساً لما تحدث به رئيس الحكومة د. محمد اشتيه في مستهل جلسة الحكومة امس، ما يشير الى ان هذه المواقف تأتي لذر الرماد في العيون.

ودعت النقابة في بيان وصل وطن، كافة الصحفيين الفلسطينيين الى الاضراب والتوقف عن العمل والاعتصام كل أمام مقر عمله ووسيلة الاعلام التي يعمل بها، كما دعت وسائل الاعلام الفلسطينية في الضفة وغزة والخارج الى التوقف عن العمل والبث، من الساعة 12 حتى الساعة 1 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

ورصدت النقابة مساء امس الاثنين ما لا يقل عن 6 اعتداءات على الزميلات والزملاء الصحفيين، وهم:

اعتقال والاعتداء بالضرب على الصحفي عقيل عوواده، ما استوجب نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.

اعتقال الصحفي محمد حمايل.

اعتقال والاعتداء بالضرب على الصحفية والاسيرة المحررة ميس أبو غوش.

اعتقال والاعتداء بالضرب على الصحفية هند شريدة.

الاعتداء بالضرب على الصحفي معمر عرابي.

مصادرة معدات العمل والهاتف الشخصي للصحفي بدر ابو نجم.