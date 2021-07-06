إصابة شاب بعد إطلاق قوات الاحتلال النار على مركبته في نابلس

وطن: أصيب شاب، الليلة الماضية، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبته قرب شارع عمان بمدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة بيضاء اللون، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام المستوطنين لـ "قبر يوسف"، الأمر الذي أدى إلى انقلابها وإصابة سائقها.

وأضافت أن مئات المستوطنين اقتحموا "قبر يوسف" بحماية جيش الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

من جانبه، قال مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن الشاب أصيب بثلاث رصاصات في الوجه والساق، نقل إثرها للمستشفى، حيث وصفت حالته الصحية بـ "المستقرة".

(وفا)