ائتلاف أمان يدعو للإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين

وطن: استنكر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، ما قامت به الأجهزة الأمن الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، من اعتداء خطير جداً، يضرب صمام الأمان للسلم الاهلي، والذي تمثل بقمع وضرب قاسٍ، واعتقال للمشاركين في التجمع السلمي المندد بالإعتقالات السياسية وانتهاك الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وحق التجمع والتنظيم، واعتقال العديد من الحقوقين المدافعين عن حقوق الانسان، من بينهم أبي عابودي، وعمر عساف، وناديا حبش، والدكتورة ديما أمين، والمحامية ديالا عايش وآخرين.

وأكد أمان في بيانٍ له وصل وطن نسخةً منه، أن عملية قمع أهالي المعتقلين المعتصمين أمام مركز شرطة البالوع بطريقة وحشية، واعتقال العديد منهم ومن بينهم الزميلة هند شريدة زوجة أبي عابودي، يعتبر امعان في سياسة تكميم الأفواه، على الرغم من أن الاعتصام كان سلميا بالكامل.

وطالب البيان، أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية، بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة، وعدم الإعتداء عليهم، محذراً من تبعات هذه السلوكيات التي تدلل على غياب كامل لقيادة حكيمة تغلب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية، وتنقل المجتمع الفلسطيني إلى مربع الفوضى وتكريس نظام بوليسي، بديلاً عن النظام الديمقراطي، الأمر الذي ينعكس سلباً على المشروع الوطني الذي يناضل من أجله الجموع الفلسطينية بتضحيات جسام.

وأضاف أمان في بيانه أن "إن صوت العقل في هذه اللحظات الحرجة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، يتطلب فهماً عميقاً للظروف السائدة الخاصة بانخفاض ثقة المواطنين بالنظام السياسي، نتيجة إلغاء الإنتخابات، وغياب الأفق السياسي وانعدام الأمل، وضعف المعالجة الجدية لقضايا الفساد، والشعور بأن النظام السياسي يعمل لصالح فئة محدودة وليس للمصلحة العامة، وغياب المنصات والمساحات للمشاركة الشعبية في صنع السياسات".

وتابع " يجب البحث عن حلول ومخارج للأزمة عبر خطة عمل وطنية توقف تدحرج الوضع للعنف، وتستعيد الوحدة ورص الصفوف لمواجهة التناقض الرئيسي مع الاحتلال، وتقوم بتهيئة الظروف لاستعادة الثقة بالنظام السياسي، وإتاحة المجال لممارسة الحريات العامة المنصوص عليها في القانون الأساسي، واتباع إجراءات وتدابير وسياسات توقف تدهور الأوضاع، وعملية إصلاح سياسي جوهري يُشعر الفلسطينيين بالتغيير في المنهج والأشخاص وطرق المعالجة، بما فيها الإعلان الفوري عن موعد لإجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية".