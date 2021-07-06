الشرطة تعتقل الزميلة ميس ابو غوش خلال الاعتصام امام مركز شرطة البالوع

وطن: اعتقلت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم، الزميل في شبكة وطن الإعلامية ميس أبو غوش، خلال اعتصام أمام مركز شرطة البالوع في البيرة، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية وقفة "نزار بنات" مساء اليوم في رام الله.

واعتدت الشرطة بشكل مبرح، على الزميل معمر عرابي عضو مجلس إدارة الشبكة، مساء اليوم، خلال الاعتصام، كما صادرت هواتف صحفيي وطن.

واستنكرت شبكة وطن الإعلامية الاعتداء على الزميل عرابي واعتقال الزميل أبو غوش.

ودعت إدارة الشبكة، الحكومة الفلسطينية بمحاسبة ومساءلة المتورطين في الاعتداء.