حزب الشعب يدعو لوقف التعديات على الحريات الديمقراطية ويطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين

وطن: استنكر حزب الشعب الفلسطيني الاعتقالات على خلفية الرأي والانتماء السياسي والاحتجاج السلمي، وأية تعديات على الحريات الديمقراطية، مطالباَ بسرعة الإفراج الفوري عن كل من جرى اعتقالهم اليوم في رام الله وفي الأيام الماضية.

جاء ذلك في تصريح صحفي صدر عن الحزب، فيما يلي نصه:

يستنكر حزب الشعب الفلسطيني حملة الاعتقالات التي تعرض لها اليوم عدد من الشخصيات السياسية والنشطاء على يد الأجهزة الأمنية في رام الله، ويدعو على نحو عاجل إلى وقف أية اعتقالات أو ملاحقات واستدعاءات على خلفية الرأي والانتماء السياسي والتجمع والاحتجاج السلمي، ويطالب الحكومة الفلسطينية وجهات الاختصاص فيها، بسرعة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين جرى اعتقالهم اليوم وفي الأيام الأخيرة في رام الله وغيرها، ومن ضمنهم (عمر عساف وتيسير الزبري وأُبي العابودي وخالد عودة) والنشطاء الآخرين، والكف عن أية تعديات كانت على حقوق وكرامة المواطنين وحرياتهم الديمقراطية.

كما يؤكد حزب الشعب مجدداَ على ضرورة الكف عن هذه الممارسات من أية جهة كانت، ويشدد على تحريم الاعتقال السياسي والتعسفي والتعديات على الحريات الديمقراطية والعامة، بما في ذلك الحق في الرأي والتعبير والتجمع والاحتجاج السلمي.