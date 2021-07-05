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المبادرة الوطنية تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين فورا ووقف الاعتقالات والاستدعاءات السياسية

05.07.2021 10:48 PM
المبادرة الوطنية تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين فورا ووقف الاعتقالات والاستدعاءات السياسية

 

وطن: طالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة بمن فيهم الذين تم اعتقالهم اليوم في رام الله وبوقف الاستدعاءات السياسية.

وطالبت المبادرة الحكومة الفلسطينية باحترام حرية الرأي والتعبير والحق المشروع في التجمعات والنشاطات السياسية.

وقالت ان الاعتقالات التي جرت تمثل اعتداء على حقوق الانسان و تسئ للوحدة الوطنية وتمس النسيج الوطني والاجتماعي والنضال الوطني المشترك ضد الاحتلال الإسرائيلي.

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