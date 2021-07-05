الشرطة تعتدي بشكل مبرح على المعتصمين أمام مركز شرطة البالوع وتعتقل عدة ناشطات

قمعت الشرطة، مساء اليوم، المشاركين في الاعتصام المطالب بالافراج عن المعتقلين على خلفية وقفة "نزار بنات" أمام مركز شرطة البالوع في البيرة.

وأفاد مراسلنا بأن الشرطة بالاعتداء على المعتصمين أمام المركز بشكل مبرح، من بينهم الصحفية هند شريدة زوجة المعتقل أُبي العابودي، وعدد من النشطاء والحقوقيين وعضو مجلس إدارة وطن معمر عرابي.

وذكر مراسلنا أن الشرطة قامت باعتقال عدد من المشاركين في الاعتصام، وهم: هند شريدة زوجة أبي عابودي ، والمهندسة ناديا حبش رئيس مجلس إدارة مركز بيسان للبحوث، والدكتورة ديما أمين عضو مجلس إدارة بيسان، وشذى عساف ابنة عمر عساف، وابن عمر عساف، والمحامية ديالا عايش، والصحفية ميس ابو غوش.

واعتصم عدد من النشطاء وأهالي المعتقلين أمام مركز شرطة البالوع للمطالبة بالإفراج عن 8 معتقلين، اعتقلتهم الأجهزة الأمنية مساء اليوم، على خلفية حضورهم للمشاركة في الوقفة المنددة بمقتل الناشط نزار بنات، على دورا المنارة وسط رام الله.