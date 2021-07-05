الصحفية هند شريدة لـوطن: سأبقى معتصمة أمام مركز شرطة رام الله حتى يتم الإفراج عن زوجي المعتقل على خلفية وقفة "نزار بنات"

وطن: أكدت الصحفية هند شريدة أنها ستبقى معتصمة برفقة أطفالها أمام مركز شرطة البالوع في البيرة حتى يتم الإفراج عن زوجها أُبي العابودي، وتناول وجبة العشاء معه في بيتهما.

واعتقلت الأجهزة الأمنية 8 من النشطاء الذين حضروا على دوار المنارة وسط رام الله، للمشاركة في الوقفة المنددة بمقتل الناشط بنات، وقد منع الأجهزة الأمنية إقامتها مساء اليوم، وعُرف من بين المعتقلين كل من: عضوي الحراك الوطني الديمقراطي عمر عساف وتيسير الزبري، والمدير التنفيذي لمركز بيسان الأسير المحرر أُبي العابودي، والكاتب خالد عودة.

وقال شريدة لـوطن، إن الأجهزة الأمنية قامت باعتقال زوجها من وسط مدينة رام الله، بعد أن قامت بمنع إقامة وقفة منددة بمقتل الناشط السياسي نزار بنات، مساء اليوم الاثنين.

وأدانت رشيدة الاعتقال السياسي وعلى خلفية الرأي والتعبير، قائلة: "نحن في دولة لا تحتمل الحريات اطلاقاً". مضيفة: "اليوم أنا في موقف أمام شرطة رام الله، وأهتف لا للاعتقال السياسي، حتى تفرج عن زوجي".

وأوضحت أن هذا الاعتصام الذي تقوم به الآن من أمام مبنى شرطة رام الله في البالوع، هو نفسه الذي كانت تقوم به أثناء اعتقال زوجها عند الاحتلال، وسط مدينة رام الله.

وأشارت إلى حضور أهالي المعتقلين مع زوجها والنشطاء للاعتصام برفقتها حتى يتم الإفراج عن زوجها وباقي النشطاء الذي تم اعتقالهم اليوم على خلفية الوقفة المنددة بمقتل الناشط بنات.

ومنعت الأجهزة الأمنية مساء اليوم الإثنين، إقامة وقفة منددة بمقتل الناشط نزار بنات على دوار المنارة وسط رام الله.. للمزيد اضغط هنا