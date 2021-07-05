فيديو | الأجهزة الأمنية تمنع إقامة وقفة منددة بمقتل الناشط بنات وسط رام الله، وتعتقل عددا من المشاركين

وطن: منعت الأجهزة الأمنية إقامة وقفة منددة بمقتل الناشط نزار بنات على دوار المنارة وسط رام الله، مساء اليوم.

وأغلقت الأجهزة الأمنية كافة المداخل المؤدية لميدان المنارة، وسط انتشار كثيف لعناصر الشرطة الخاصة والأجهزة الأمنية الأخرى.

وأفاد صحفيون بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت 6 من المشاركين في الوقفة.

كما أفاد مراسلنا بأنه عُرف من بين المعتقلين عضوي الحراك الوطني الديمقراطي عمر عساف وتيسير الزبري، والمدير التنفيذي لمركز بيسان الأسير المحرر أُبي العابودي.

وجاءت الدعوة للوقفة من قبل الحراكات والفعاليات والناشطون والناشطات، تحت عنوان " رفضا للقمع وسياسة الاقصاء، ورفضا للاعتقال السياسي، ومن اجل العدالة لنزار بنات".