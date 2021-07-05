المهندس غنيم : نعمل على ايصال المياه لكافة التجمعات







وطن: توجه رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم اليوم الى محافظة الخليل في إطار جولاته الميدانية الهادفة الى التواصل المباشر مع مزودي خدمات المياه والمواطنين للاطلاع على احتياجاتهم المائية وتفقد العمل في المشاريع الجاري تنفيذها لتحسين مستوى خدمات المياه.

وشملت جولة المهندس غنيم والطواقم المختصة من سلطة المياه عدة مناطق بدءا من مخيم العروب مرورا بحلحول، مسافر يطا، الشيوخ، وختاما في بلدة سعير .

وخلال جولته التقى رؤساء وممثلي الهيئات المحلية واطلع خلالها على الاحتياجات المطلوبة لتطوير وتحسين مستوى خدمة المياه بهدف التغلب على المشاكل التي تعاني منها هذه المناطق وخاصة في فصل الصيف وازدياد الطلب على المياه وايضا بسبب التوسع العمراني والحاجة الى توسيع شبكات المياه وزيادة الكميات المزودة للاستهلاك المنزلي بالاضافة الى صعوبة العمل في المناطق المستهدفة من الاستيطان وخاصة مناطق مسافر يطا.

وتنوعت هذه الاحتياجات بين طلب انشاء خزانات وتوسيع شبكات مياه ووصلات تعبئة للتنكات ومحطات ضخ ومواسير وعدادات مسبقة الدفع وتاهيل شبكات المياه لتقليل الفاقد الذي يتجاوز في معظم التجمعات اكثر من ٣٠%

وأوضح م. غنيم على أن عدد ونوعية المشاريع التي تم تنفيذها او جاري العمل بها او المخطط لها ضمن الموازنة الحكومية او الدول المانحة للمحافظة يعكس مدى الاهتمام بتحسين مستوى خدمات المياه والعمل على ايصال الخدمة لكافة التجمعات بغض النظر عن عدد سكانها وايضا تقوم طواقم سلطة المياه بالمتابعة الحثيثة للاطلاع على احتياجات الهيئات المحلية وتتواصل مع كافة الشركاء لضمان تنفيذ مشاريع تغطي الاحتياجات لضمان الاستمرار بتقديم الخدمة.

واكد م. غنيم أن سلطة المياه تمكنت من خلال ما رصدته من مشاريع تطويرية من تحسين الوضع المائي والتخفيف من الازمة المائية وزيادة الكميات و نسبة المخدومين بشبكات المياه.

واكد المهندس غنيم ايضا الى أهمية المحافظة على ديمومة هذه المشاريع من خلال قيام مزودي الخدمات بالاجراءات اللازمة من الصيانة والمتابعة للحد من مشكلة الفاقد العالي الذي تعاني منه هذه التجمعات والذي يتسبب في حرمان المواطنين من المياه.

وشملت جولة المهندس غنيم منطقة شعب البطم احدى تجمعات مسافر يطا والمحاطة بالمستوطنات الاسرائيلية ،حيث تم انشاء شبكة مياه ومحطة ضخ لايصال المياه للمواطنين في هذه المنطقة المستهدفة بالاستيطان واكد انه سيتم قريبا تشغيل المشروع بعد الانتهاء من ايصال الكهرباء للمنطقة.

ومن ضمن جولته ، قام المهندس غنيم بنقل تشغيل وصلة تنكات المياه في حلول الى مجلس الخدمات المشترك للمياه والصرف الصحي كمزود خدمة في المنطقة لتساهم في حل ازمة المياه وخاصة في المناطق المرتفعة التي لا تصلها خدمة المياه، كما اطلع على سير العمل في مشروع تأهيل وتوسيع شبكة مياه الشيوخ الداخلية

وفي ختام الجولة أوعز المهندس غنيم للطواقم الفنية العمل على رصد كافة الاحتياجات والحلول التيس من الممكن العمل بها لتحسين الوضع المائي في هذه المناطق.