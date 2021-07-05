المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية المستقلة يستنكر قيام السلطة باعتقال مرشحيها

وطن: طالب المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية المستقلة، اليوم الاثنين، بالكشف عن قتلة نزار بنات واعتقال كافة المشاركين في الجريمة، وإقالة رئيس الوزراء محمد اشتيه بصفته وزير الداخلية والمسؤول عن انتهاكات الأجهزة الأمنية.

واستنكر المجلس في وقفته الاحتجاجية أمام المجلس التشريعي في غزة ما تقوم به أجهزة السلطة من اعتداءات ممهنجة بدأت باعتقالات مرشحين للمجلس التشريعي عن قائمة "القدس موعدنا والمستقبل".

وقال المتحدث باسم المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية، إيهاب النحال، "نطالب السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين على إثر الاحتجاجات في الضفة الغربية"، مؤكدا أن "التظاهر والاحتجاج حق كفلته القوانين والتشريعات".

وفي كلمته قال: "المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية المستقلة ينظر بعين الخطورة لهذه الممارسات التعسفية ويحذر من تبعات الاعتداء على النشطاء السياسيين السلميين ويعتبر هذه الاعتقالات فصلاً من فصول برنامج سلطة أوسلو لتقويض ما تبقى من الحياة الديمقراطية الفلسطينية".

وأشار إلى ضرورة التوجه إلى كافة المنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية الحقوقية والتحرك للعمل على إطلاق سراح المرشحين والمعتقلين السياسيين والعمل على منع الاعتداءات عليهم ومحاسبة الضبّاط والأفراد الذين يقومون بهذه الممارسات.