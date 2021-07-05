وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن كرامة الانسان الفلسطيني من كرامة الوطن وحقه في الحياة والحرية مقدس وسنراجع أية اجراءات شكلت انتقاصا من هذا الحق أو مسّت به.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل كلمته في جلسة الحكومة اليوم الإثنين، احترام حرية الرأي والتعبير وحرية عمل الصحفيين دون تعرضهم لأي مضايقات تعرقل عملهم.

وقال اشتية "سنقوم بمراجعة أي إجراءات شكلت انتقاصا من كرامة المواطن ولا نسمح ان ينتهك هذا الحق من احد والاحترام الكامل لحرية الرأي والتعبير".

ووجه اشتية حديثه للصحفيات اللواتي جرى الاعتداء عليهن خلال تغطيتهن لمسيرات رام الله، قائلا "سنقوم بمراجعة أي إجراءات شكلت انتقاصا من كرامة المواطن ولا نسمح ان ينتهك هذا الحق من احد والاحترام الكامل لحرية الرأي والتعبير".

وحمل اشتية الاحتلال المسؤولية عن حياة مدير مكتب الهيئة المستقلة في الجنوب فريد الأطرش وحياة الأسير الغضنفر أبو عطوان.

يتبع