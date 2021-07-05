الإحصاء: إنخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال أيار

وطن: أعلن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضاً مقداره 4.94% خلال شهر أيار 2021 مقارنة بشهر نيسان 2021، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 97.34 خلال شهر أيار 2021 مقارنة بـ 102.40 خلال شهر نيسان 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

وذكر الإحصاء في بيان صحفي تلقت وطن نسخة منه أن أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها سجلت انخفاضاً مقداره 12.20% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 4.97% خلال شهر أيار 2021 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية فقد افاد بيان الإحصاء أن بعض أنشطة الصناعات التحويلية سجلت انخفاضاً خلال شهر أيار 2021 مقارنة بشهر نيسان 2021 أهمها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة الأثاث، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة المنتجات الغذائية.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة منتجات التبغ.

فيما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 4.50% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

بينما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 3.02% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.