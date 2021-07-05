إصابة 6 مواطنين خلال اقتحام الاحتلال ومستوطنيه مسجدا في حلحول

وطن: أصيب، فجر اليوم الاثنين، ستة مواطنين بجروح والعشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين المسلحين بلدة حلحول شمال الخليل.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة حلحول لـ"تأمين الحماية" لعشرات المستوطنين الذين اقتحموا مسجد النبي يونس لأداء صلوات تلمودية في المسجد.

وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت في المكان بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة ستة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، تم نقلهم بواسطة طواقم الهلال الأحمر إلى مراكز العلاج، فيما أصيب العشرات بحالات الاختناق جراء استنشاقهم للغاز السام والمدمع.