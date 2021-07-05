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حالة الطقس: استمرار الأجواء الحارة رغم الانخفاض الطفيف على درجات الحرارة

05.07.2021 07:16 AM
حالة الطقس: استمرار الأجواء الحارة رغم الانخفاض الطفيف على درجات الحرارة

وطن: قالت دائرة الارصاد الجوية انه سوف يستمر الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً قي المناطق الجبلية حاراً نسبيا في بقية المناطق ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الثلاثاء : يستمر الجو حارا نسبيا إلى حار في معظم المناطق وحارا جدا في الأغوار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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