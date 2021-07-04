شعارات وبيانات المسيرات.. نقاش بعقل بارد

كتب: عمر عساف

توقفت عند ما كتبه بعض الأصدقاء على صفحات التواصل الإجتماعي، ووجدت فيه خلطاً للأمور - وفق رأيي- بين ما هو محق قد يتفق عليه الغالبية الساحقة لأن الحديث عن الإجماع فيه كثير من الأمنيات التي لا صلة لها بالواقع وبين ما فيه كثير من التجني وغياب الموضوعية ؛وأود إبراز عدد من الملاحظات للنقاش حتى لا يؤخذ أي رأي كمسلمات

في الفعاليات الشعبية الواسعة نسبياً وبمشاركة مشارب مختلفة وأهداف أحيانا متباينة لا يمكنك أن تفصل حركة جماهيرية وفق مقاس محدد، أو كما يقال وفق" الكاتالوج "، وأمر طبيعي أن تَظهر أمور لا تُرضي الجميع، أو تتعارض مع قناعات البعض، ولكن أن يكون الاختلاف على قضايا أظُنها بديهية، فهنا تكون المشكلة .

ابدأ بالحديث عن شعارات مسيرة السبت ٣/ ٧، والتي هتفت ساعتين ونصف الساعة للقدس وبيتا وضد الإستيطان، والوحدة الوطنية، والعودة والحرية والعدالة؛ إلا أن بعض الشعارات النادرة كانت غير سياسية، وغير ملائمة، ربما خرجت من مواطن غاضب أو غير منضبط أو متوتر، وسرعان ما تم الطلب منه الكف عن ذلك، واستجاب لأن هناك شبه إجماع على تجنب هكذا شعارات والابتعاد عنها؛ وبالمحصلة تراجعت مثل هذه الشعارات وكادت تغيب يوم السبت، ولعل مقارنة بين فعالية الأسبوع الماضي، وفعالية السبت ٣/ ٧، وكانت خلال مسيرة السبت نادرة ومحاصرة تقريباً تظهر بوضوح ما أذهب إليه، إذ سرعان ما يتم التراجع عنها، وكذلك الأمر بشأن سير المسيرة، فقد اقتنع الغالبية العظمى من المشاركين بعدم التوجه إلى شارع الإرسال، وحتى أؤلئك الذين وصلوا إلى حيث تقف قوات الأمن، كانوا في أعلى درجات الإنضباط، حيث جلسوا بشكل سلمي لبعض الوقت وغادروا بعيداً عن أي استفزاز، أو احتكاك ؛هذا التطور الإيجابي كان ينبغي أن يلحظه كل مراقب، وهو ما كان ليتم إلا بجهود بذلت، ونقاشات متواصلة مع عدد من المجموعات المتباينة الأمزجة، ووجود هذه التباينات طبيعي في حركة شعبية غير مطلبية تعمل بشكل مشترك لأول مرة؛ فالجمهور هنا ليس متماثلاً كما هو في نقابة أطباء أو صحفيين أو محامين، وحتى جمعيات أهلية، وحراك ذو طبيعة مطلبية، دون أن يعني ذلك عدم متابعة العمل لتجاوز أية ثغرات؛ ومعروف أن جماعة تعمل مع بعضها لأول مرة وفي الأصل هي غير متجانسة، يحصل تباين أيضاً في السلوك والمفاهيم، والعمل المشترك بينها يذيب أية تباينات، وعودة للمقارنة بين فعالية الخميس ٢٤/ ٦، وفعالية السبت ٣/ ٧، يوضح فرقاً إيجابياً كبيراً، إذ تم التدخل يوم السبت، وتم إيقاف بعض الحالات التي تم الخروج خلالها عن الأهداف الحقوقية والسياسية للمسيرة؛ ويكفي ومن أجل أن نكون منصفين القول بأنه خلال أكثر من ساعتين ونصف الساعة ربما كانت دقائق معدودة وفي غفلة أحيانا يخرج هتاف هنا أو هناك بما لا تتجاوز بضع دقائق؛ اذن لماذا يتم التصيد لأية هفوة هنا وهناك، ولماذا يتم النفخ فيها وكأنها هي المسيطرة على جو الوقفة والمسيرة؟ ولما المبالغة غير الموضوعية في هذه الجزئية الهامشية الآخذة في التلاشي؟

النقد البناء الذي يهدف إلى تطوير الحالة لا يكون بالنفخ في الهفوات، بل من خلال ملاحظة التطور الإيجابي الذي شهدته الحالة خلال أسبوع، ومسيرة يوم السبت كانت الأكثر حشداً ومشاركة، وانتظاماً في رام الله، ربما خلال سنوات عدة، استثني من ذلك الفعاليات المواكبة لهبة آيار الماضي، ومعركة سيف القدس.

وحتى لا نذهب بعيداً، ما الرسالة التربوية والوطنية التي يراد إيصالها ولمن؟ للشعب أم للمحتجين، أم للقوى الوطنية؟ ومن تخدم هذه الرسالة؟ آلا يقود هذا النفخ والمبالغة والتركيز على ثغرة هنا أو هناك وكأنها جوهر المسيرة إلى تقديم مسوغات لكل المتربصين بالحراك والدفاع عن حقوق نزار بنات وحق التظاهر السلمي ولأجهزة القمع للتغول؟ وألا يُعد هذا النقد غير البناء والنفخ تحريضاً لعدم المشاركة في هذه الفعاليات الاحتجاجية؟

من أجل أن لا نتحدث عن الشكل فقط ففي مضمون المسيرة، وما صدر عنها وشعاراتها، أن شعار " ارحل "، هو شعار سياسي بامتياز، ولا يضير فكرته أنه استخدم في بعض الدول بطريقة لا تروق للبعض؛ فشعار الرحيل بعد فترة تصل إلى أربع دورات انتخابية دون وجه حق لا يعد تعدياً على حقوق أحد، بل الشعب هو الذي اعتدي على حقوقه، ولذا يحق لأي مواطن منفردٍ، أو في مجموعة من عشرة أشخاص، أو حراك أو مسيرة، أن يطالب بهذا الحق الديمقراطي البسيط والأساسي.

الغريب أن يقف أحد ضد هذه المطالبة في الشارع، أو في وسائل الاعلام، أو في أي مجال آخر، وأظنه ( وفق رأيي )على خطأ فادح من يقول" ابق " او "بايعناك"، ولا فرق بين معنى الكلمتين في جوهر الأمر؛ أما من رفع شعار الرحيل، ليس سراً أو انقلاباً أو فوضى، لكنه حدد آلية وطنية كان تم التوافق عليها وبالإجماع الوطني والشعبي، ويكفي أن يشارك في هذا الحراك قوائم انتخابية تقدمت للشعب لتمثله ديمقراطياً، إلى جانب الحراكات الشعبية والشبابية. فكيف بالله يكون من يقترح خارطة طريق واضحة المعالم ومحكمة الربط ذاهباً بالناس للفوضى؟ في حين من يريد تأبيد وضع بائس عنوانه الفساد والتغول والتنسيق الأمني، والتفرد وغياب المشاركة، يقدم نفسه الأكثر حرصا على البلد؟ الم تكن فضيحة لقاحات الكورونا وحدها كافية لحتمية التغيير؟ وهي غيض من فيض من فساد يعصف بالبلد وبالشعب، ويدمر قدراته على مواجهة الاحتلال وتعزيز صموده، أما البيان الصادر عن المعتصمين لمن يتهم بأن هناك من يلبس الناس مواقف لا يريدونها، هل من يدل كيف تعلن وتصدر المواقف ليتعلم ممثلو الحراكات الذين كانوا جزءاً من البيان، بل هم القائمون على صياغته.

البيان الصادر هو ذات البيان الذي أُعلن يوم الأربعاء في مؤتمر صحفي، ولَم تسمع كلمة واحدة تتعارض مع البيان من أيٍ كان، لا في وسائل الإعلام، ولا غيرها، وحتى لا نذهب بعيداً، ووفق معلوماتي وزع البيان على اكثر من خمسين ممثلاً للحراكات والفعاليات، والقوائم لإبداء ملاحظاتهم التي استوعبها البيان. هل هناك شفافية وديمقراطية أكثر من هذا؟

دعني أضيف أن القائمين على مبادرة الأسرى المحررين، اقترحوا أن يقدموا مبادرتهم خلال الوقفة وتم الترحيب بذلك، ويبدو لأسباب تقنية لم يقوموا بذلك خلال الوقفة.

لم يبق إلا أن نقول حبَّذا لو بدلنا الديمقراطيون الحقوقيون؛ كيف وما هي الآلية الأمثل لجعل البيان عاكساً لرأي المعتصمين، وحبذا لو ناقشوا وهم ليسوا بعيدين عن دوائر الحراك وممثليه فيما يريدون، بعيداً عن الردح والتشهير.

ما زال المشوار في بدايته، وما زال أُفق العمل والمشاركة مفتوحاً للبناء والتطوير، وما زال الحراك والوطن بحاجة لتضافر الجهود، ووحدة كل الحريصين على الحياة، في وطن حر لإنسانٍ كريم، ويظل العمل والميدان هو مقياس أي أنتماء.