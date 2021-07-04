"صدى سوشال" توثق 178 انتهاكا رقميا خلال شهر حزيران

وطن: وثّق مركز "صدى سوشال" المختص في الدفاع عن الحقوق الرقمية والمحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال شهر حزيران عددا كبيرا من الانتهاكات بحق الصفحات والحسابات الفلسطينية، استمرت بشكل متزامن مع الأحداث الميدانية الجارية وما تلاها من هبات شعبية مما سارع من وتيرة حظر والغاء بعض الصفحات الإعلامية وصفحات لنشطاء وصحافيين أو حسابات أظهرت تفاعلا مع ما يجري ميدانيا.

حيث كان مجموع الانتهاكات 178 انتهاكا، رصدت وتوزعت على معظم منصات التواصل الاجتماعي، حيث كان لمنصة "تويتر" النصيب الأكبر منها، فقد تم إيقاف ما يزيد عن 93 حسابا لنشطاء فلسطينيين شاركوا بحملات تتعلق بالمقاطعة او متعلقة بفلسطين، كما تم توثيق 74 انتهاك على منصة "فيسبوك" تنوعت ما بين حذف صفحات بشكل كامل او منع من البث المباشر او حظر لعدة أيام، كما تم توثيق 9 انتهاكات عبر انستغرام تفاوتت بين إيقاف الحساب او وضع قيود على البث المباشر، كما تم رصد انتهاك واحد عبر منصة يوتيوب واخر عبر منصة تيك توك.

ويلاحظ استهداف منصات التواصل الاجتماعي للوسائل الاعلامية من حسابات لصحافيين او صفحات البث لمحطات فضائية حيث مثلت هذه الانتهاكات ما يزيد عن ٦٥ % من مجمل الانتهاكات على المحتوى الرقمي الفلسطيني.

وكان أبرز الصفحات الفلسطينية التي تعرضت للحظر أو التقييد: صفحة مجلة إشراقات والتي تعرضت للحذف للمرة الخامسة على "فيسبوك"، وصفحة رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم منير الجاغوب ، ومجموعة المحامون الفلسطينيون، وصفحة طولكرم الإخبارية وصفحة القسطل وصفحة Palestinian memes



وكان المركز قد أجرى استبيانا شمل ثلاثين وكالة إعلامية فلسطينية والذي أظهر تعرض جميع هذه المؤسسات الإعلامية لانتهاكات رقمية مختلفة تنوعت ما بين تقييد المحتوى او حذف منشورات او بلاغات أو حظر، وهو ما يمثل خرقا واضحا لكافة المواثيق الدولية وينبئ بعام رقمي آخر من الحذف والتقييد للمحتوى والسردية الفلسطينية.

كما يعمل المركز حاليا على التعامل مع الشكاوي المتعلقة بالابتزاز والتشهير بحق أصحاب الهواتف النقالة التي تمت مصادرتها خلال الاحتجاجات الأخيرة في مدينة رام الله والتي تبعت اغتيال الناشط نزار بنات، حيث يتواصل المركز مع إدارات منصات التواصل الاجتماعي لإغلاق الحسابات التي تعمل على نشر خصوصيات الهواتف او تتعرض بمحتوى تحريضي و يثير الكراهية بحق بعض المستخدمين، وقد أبدى "فيسبوك" تجاوبا سريعا مع طلبات المركز وقام بإغلاق العديد من الصفحات التي تحرّض وتنشر محتوى خاص بالمتظاهرين و المتظاهرات.

كما شارك مركز "صدى سوشال" بحملات عديدة منها اجتماعات مع جهات حكومية ومراكز تعنى بالأمان الرقمي جاءت بمقترحات وحلول رقمية للاعتداء على المحتوى الفلسطيني ستكون قيد التنفيذ في الشهور القادمة، كما يعمل المركز بشكل حثيث ضمن حملة "#فيسبوك_يعدمنا" عبر مشاركة قصص وصور تعامل معها فيسبوك على أنها محتوى حساس، أو قام بحذف منشورات أصحابها أو إلغاء حساباتهم حيث نجحت الحملة بالوصول لعدد كبير من صناع القرار والناشطين مجتمعيا والمؤثرين عبر وسائل التواصل الإجتماعي، ولا تزال الحملة فعالة لجمع أصوات المؤيدين دعما للمحتوى الفلسطيني الرقمي .

وقال المركز "نؤمن في مركز صدى سوشال بأهمية الأمان الرقمي وحق التعبير بحرية عبر وسائل التواصل الإجتماعي كما و نعمل على توثيق كافة الانتهاكات والتواصل مع الجهات المعنية لمراجعتها ومحاولة الوصول لمحتوى رقمي فلسطيني حر، كما وننادي بضرورة احترام خصوصية القضية الفلسطينية ومحتواها الرقمي والتعامل معها دون إقصاء على منصات التواصل الإجتماعي".

يشار إلى أن مركز "صدى سوشال" عبارة عن مبادرة شبابية تطوعية انطلقت عام ٢٠١٧ لحماية المحتوى الرقمي الفلسطيني.