وزير الحكم المحلي يؤكد استمرار الهيئات المحلية بصلاحياتها حسب القانون

وطن: أكد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، وعلى إثر انتهاء مدة الدورة الانتخابية للهيئات المحلية، استمرار الهيئات المحلية بصلاحياتها وواجباتها المناطة بها بموجب أحكام قانون الهيئات المحلية والأنظمة الصادرة بموجبه وأية تشريعات ناظمة لأعمالها.

جاء ذلك خلال لقاء الصالح، اليوم الأحد، مع الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، حيث جرى نقاش عدد من القضايا التي تهم قطاع الحكم المحلي والتحديات التي تواجه الهيئات المحلية ومتطلبات تمكينها من أداء أدوارها خدمة للمواطنين.

وشدد الصالح على الالتزام بالموازنات المصادقة للهيئات المحلية كأساس قانوني في تنفيذ صلاحياتها وواجباتها كذلك، كما دعا الهيئات المحلية للابتعاد عن كل ما من شأنه فرض واقع يعيق أو يخلق تحديات أمام المجالس القادمة في تنفيذ برامجها.

من جهته، شكر رئيس الاتحاد موسى حديد، وزارة الحكم المحلي على الدور الإيجابي الذي تلعبه وتفهمها للأوضاع الصعبة التي تفرض تحديات جمة أمام الهيئات المحلية، مطالبا الحكومة بتقديم الدعم المادي والمعنوي للهيئات المحلية من أجل الحفاظ على استمراريتها وقدرتها على تقديم الخدمات والقيام بالمشاريع للمواطنين.

وكانت الحكومة قررت في جلستها التي عقدت الأسبوع قبل الماضي حل مجالس الهيئات المحلية لحين إجراء انتخابات لها.

وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماع مجلس وزرائها في مدينة رام الله، إنه تقرر اعتبار مجالس الهيئات المحلية "لجان تسيير أعمال" تحت إشراف ورقابة وزارة الحكم المحلي حتى يتم إجراء الانتخابات للهيئات المحلية قبل نهاية العام.

وذكرت الحكومة أنه سيتم تشكيل لجنة في ملف التقسيم الإداري للهيئات المحلية في جميع المحافظات الفلسطينية.

وسبق أن أعلنت وزارة الحكم المحلي الفلسطينية أن انتخابات الهيئات المحلية من المقرر إجراؤها في أيلول/سبتمبر المقبل دون توضيح إن كانت ستشمل كذلك قطاع غزة.

وأجريت آخر انتخابات محلية في 13 أيار/مايو عام 2017 وتلتها تكميلية في تموز/يوليو من نفس العام في الضفة الغربية دون قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ منتصف عام 2007.