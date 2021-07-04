صور | "جبل صبيح" في محاكمة الاحتلال مجددا

وطن - وصال الشيخ: جبل صبيح الذي تشترك فيه ثلاث بلدات (بيتا، قبلان، يتما) جنوب نابلس، أخذت المواجهات فيه تأخذ شكل المقاومة الشعبية منذ شهرين تقريباً، وأحدثت فرقاً هائلاً في طرد المستوطنين الذين جاؤوا من فترة وجيزة وأقاموا بيوتا متنقلة "كرفانات" فوق الجبل.

ولاستمرار منجزات المقاومة الشعبية سيتجه أهالي هذه البلدات نحو محاكم دولة الاحتلال لإنهاء وجود المستوطنين والجيش من الجبل.

وحصل اليوم الأحد مركز "القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" على الملف القانوني الذي أعدّه محامو المركز بالتعاون مع الأهالي والهيئات المحلية في بلدة بيتا من أجل الالتماس في محكمة الاحتلال العليا.

بدأ المركز العمل على الملف القانوني منذ شهرين عندما بدأت البؤرة الاستيطانية بالظهور في المكان الذي كان معسكراً لجيش الاحتلال ومنطقة مغلقة غير مسموح بدخولها منذ عام 1984، لكن "تساهل جيش الاحتلال مع المستوطنين في أعقاب عملية زعترة وأحداث القدس وغزة في الشهور الأخيرة، صرفت الأنظار عن الجبل. وخلال عشرة أيام بُنيَ 40 كرافاناً (قائمة حالياً) بالإضافة لوسائل حياة أخرى (حديقة، شوارع، موتور كهرباء، دورات مياه.. الخ) لتعززّ من وجود المستوطنين"، وفق مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس في حديثه لـوطن.

يتشارك جبل "صبيح" الذي خلق حالة تضامن كثيفة محلياً عائلات هذه البلدات مع جزء كبير يمتلكه أهالي بيتا. "صبيح" مقابل جبل العرمن وجبال بيت دجن المستوطَنة تفصل الأغوار عن حدود المدن الفلسطينية يجده المستوطنون استراتيجياً وامتداداً للبؤر الاستيطانية الأخرى. كما له علاقة في مشروع الطرق الخاصّة الذي تنفذه حكومة الاحتلال من الأغوار حتى حوّارة وحدود رام الله، ويربط المستوطنات ببعضها.

وسهّلت طريق صغيرة في الجبل استُخدمت لدخول الأراضي الزراعية وصول المستوطنين له وإقامة "الكرفانات" فوق أرضه المنبسطة وسهلة البناء، وفق دغلس.

وبناء على الجهود الشعبية لأهالي البلدات، قام مركز "القدس للمساعدة القانونية" باستلام ملف "جبل صبيح" بجمع أوراق قانونية لأصحاب الأراضي ومعلومات عن الأرض وتاريخها، وإن كانت متابعات قانونية أو اعتراضات سابقة، إضافة لإثباتات الملكية. وقدّم "منذ عشرة أيام اعتراضا مبدئيا باسم موكلينا من المواطنين واعتراضان سابقان ومراسلات للمستشار القضائي مع أوراق ثبوتية بأن الأرض ملكية خاصة، ولم نتبلغ أي ردّ" حسب تصريح المحامي ساهر صرصور لـوطن.

وكانت حكومة الاحتلال قد أقرّت أمراً عسكرياً لـ"جبل صبيح" أعيد فيه كمنطقة مغلقة وأخلي منه المستوطنون الذين قدّموا طعونات بدورهم لمحاكم الاحتلال ورُفضت، جاء ذلك متزامناً مع عمل المركز قانونياً مع الأهالي.

يقول المحامي صرصور: "نفهم الأمر العسكري إيجابياً أنها منطقة عسكرية وليس بؤرة استيطانية، مما يعني أن الأرض تحافظ على ملكيتها لأصحابها مهما طال زمن الأمر العسكري، وسلبياً أنّ القرار أصبح مفتوحاً وأكثر غموضاً، لم يحدد تماماً هل الفلسطينيين أم المستوطنين يُسمح لهم بالدخول للمكان، لكننا سنترافع في هذا القرار العسكري أيضاً رغم رفض الطعن تقدمت به جمعيات استيطانية".

جمع المركز بالتعاون مع الأهالي والهيئات المحلية والبلديات والمجالس القروية والطواقم الميدانية كافّة أوراق الملكيات والوكالات وحصر الإرث، ومراسلة المحافظة للمحكمة الشرعية فيما يخص الأراضي، وإخراج القيد "الإسرائيلي" مقابل "الطابو" غير المعترف به باعتبار المنطقة "ج" تحت ما يسمى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، مما سببّ معاناة للناس واضطرهم للذهاب "للارتباط الإسرائيلي" في حاجز حوارة للحصول عليها بعد انتظار دام شهراً.

وسيجتمع المركز غداً الاثنين، 5 تموز/ يوليو، مع أصحاب الأراضي والبلديات الثلاث للحصول على كافة المعلومات وإثباتات الأهالي لأراضيهم فوق الخرائط بعد اكتشاف مشكلة عريضة في "الأحواض"، يقول صرصور: "هناك مشكلة في الأحواض، عندما نتحدث عن الحوض رقم 5 المقام فوقه البؤرة الاستيطانية ويمتلكها أشخاص جاؤوا لنا بملكية أحواض مغايرة". مشكلة أخرى "لا إحداثيات متوفرة عن المكان".

سيتكئ المركز أيضا على حجة " عدم استخدام الأرض"، يقول صرصور: "مُنع الأهالي من العمل في أراضيهم بعد تحويل الجبل إلى عسكري جعل الأرض غير صالحة للزراعة لطبيعة المعسكر الإسمنتية". وقوّة هذا الملف تكمن بأوراق الملكية والقيد "الإسرائيلي" الذي يثبت وجود أصحاب الأرض، كذلك المدّ الجماهيري، و"الأمر العسكري" الذي منع الناس قصرياً من الدخول، والتصوير الجوي الموثق لتطوّر المكان منذ 1980.

وفق دغلس، جُمّعت معلومات 70 عائلة لها أراضي في جبل "صبيح" ومحيطه من البلدات الثلاث، وستتم المرافعة عن 20 عائلة مع مورثيها.

ويتوقع صرصور نهاية هذه المعركة بـ"حماية الجبل من المستوطنين وعدم وصولهم مجدداً له، وعدم استمرار الأمر العسكري رغم عدم مقدرتنا الاعتراض عليه".

سيترافع المركز غالباً في محكمة الاحتلال العليا، الأمر لم يحسم نهائياً بعد. وحتى صدور قرار المحكمة سيبقى جبل "صبيح" منطقة عسكرية مغلقة.