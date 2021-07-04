الأسير أبو عطوان : حياتي تتلاشى على مرأى عيناي، فقدت صحتي وخانني جسدي، أنقذوا حياتي

وطن: بعث الأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم 61 على التوالي رسالة يناشد فيها أحرار العالم والشعب الفلسطيني بأكمله صغيراً وكبيراً، والرئيس والقيادة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والدولية والقوى الوطنية والإسلامية لإنقاذ حياته.

وجاء في الرسالة " حياتي تتلاشى على مرأى عيناي، فقدت صحتي وخانني جسدي. هذا المحتل يطبق علي سياسة الموت البطيء في مستشفى كابلان لذلك أنقذوا حياتي. وها أنا أعلن إضرابي عن الماء فوق إضرابي عن الطعام ولله أمري كله".

وختم رسالته "أخوكم المضرب عن الطعام الشهيد مع وقف التنفيذ الغضنفر أبو عطوان "

يُذكر أنّ الاحتلال اعتقل أبو عطوان في شهر تشرين الأول / أكتوبر من العام الماضي 2020، وحوّله إلى الاعتقال الإداريّ، وأصدر الاحتلال بحقّه أمريّ اعتقال إداريّ مدة كل واحد منهما (6) شهور، وعليه شرع في إضرابه المفتوح عن الطعام في الخامس من أيار/ مايو الماضي، حيث كان يقبع في سجن "ريمون".