شركة ازدهار فلسطين للتنمية والاستثمار تطور نموذجاً تمكينا فريداً من نوعه يستهدف أكثر من ألف اسرة مهمشة جنوب الضفة

وطن: عقدت شركة ازدهار فلسطين للتنمية والاستثمار اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي الاول وذلك في مقر ملتقى رجال الاعمال في مدينة الخليل بحضور 37 مساهم في الشركة يمثلون 100% من مجموع المساهمين وبحضور شركة التدقيق العالمية – كي بي ام جي، ومستشار الشركة القانوني الأستاذ سائد العويوي.

استهل الاجتماع بكلمة رئيس مجلس إدارة شركة ازدهار فلسطين رفيق أبو منشار، والذي استعرض أبرز الإنجازات الهامة التي نجحت الشركة في تحقيقها على المستوى المحلي والوطني والدولي، وذلك بالرغم من حالة الطوارئ الصحية وآثرها الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح ان إنجازات الشركة أرست قواعد هامة على طريق تحقيق استراتيجية الشركة. واكد ان الشركة دأبت منذ نشأتها على لعب دور ريادي ومبادر في تطوير فرص الاستثمار التنموي في القطاعات التي تساعد على خلق البيئة المواتية للتنمية الاقتصادية، وزيادة فرص الاستثمار وتطوير خدمات البنية التحتية لما في ذلك من أثر ملموس على تطوير الصناعة والزراعة والطاقة والخدمات في فلسطين وتعزيز صمود المواطنين في ارضهم.

واستطاعت الشركة ان تكون رافعة ومحفزة استثمارية، وقادرة على جذب المستثمرين المحليين والدوليين من أبناء الجاليات الفلسطينية وغيرهم.

واستعرض أبو منشار الاستراتيجية الاستثمارية للشركة التي تبدأ بالمساهمة التأسيسية الأولية المباشرة من الشركة ومن ثم المساهمين في الشركة ومن ثم المستثمرين المحليين وأبناء الجليات الفلسطينية واخيرا مؤسسات التمويل والتطوير العربية والدولية.

وأصبحت الشركة محط اهتمام العديد من المؤسسات التنموية والتمويلية الفاعلة في فلسطين، ومنها البنك الإسلامي للتنمية، ومؤسسات البنك الدولي، ومؤسسات التنمية الأوروبية والأمريكية. كما اقامت الشركة شبكة علاقات متينة مع الجهات ذات الصلة من الحكومة الفلسطينية والبلديات والمؤسسات المحلية والدولية.

واشار أبو منشار ان الأنشطة التطويرية التي ينخرط فيها مجموع مساهمين ومؤسسين الشركة تمكنت حتى يومنا هذا من حشد اجمالي استثمارات بقيمة 50 مليون دولار من مختلف المساهمين والممولين. كما إن المشاريع التي تخطط لها الشركة سوف تمكن من توظيف ما لا يقل عن 5000 وظيفة مباشرة و50,000 وظيفة غير مباشرة، وسوف تكون لهذه المشاريع آثار ملموسة على الناتج المحلي الإجمالي خلال العشر سنوات القادمة.

وتقدم ابو منشار بشكر جميع المساهمين على روحهم الوطنية وتحملهم المسؤولية وتضافر جهودهم لتحقيق النمو الاقتصادي والدفع نحو بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمته القدس الشريف.

وفي كلمته أكد، الرئيس التنفيذي لشركة ازدهار فلسطين للتنمية والاستثمار باسل القاضي، ان شركة ازدهار فلسطين أصبحت مظلة اقتصادية للمستثمرين الغيورين على الوطن والمواطن الفلسطيني، واستعرض القاضي اهم المشاريع التنموية التي عملت الشركة على تطويرها ومن ابرزها مشروع محطة للكهرباء التي تعمل على الغاز الطبيعي بقدرة إنتاجية تصل الى 80 ميغاواط/ساعة قابلة للتوسع الى 200 ميغاواط/ساعة، والتي ستساعد على خلق اكثر من 100 وظيفة مباشرة واكثر من 10,000 وظيفة غير مباشرة عبر تفعيل المنظومة الصناعية والاستغناء عن الشركة القطرية للكهرباء، والوصول الى الاستقلال الاقتصادي.

أما بخصوص أنشطة الإنتاج والتسويق الزراعي، فقد أشار الى ان الشركة طورت ثلاثة مشاريع زراعية هي مصنع الاعلاف وشركة التمكين الزراعي ومصنع المخللات في جنين. كما أوضح ان الشركة بدأت فعلياً ببناء أكبر مصنع للأعلاف الحيوانية في فلسطين بقدرة إنتاجية تصل الى 70 طن/ساعة من الأعلاف المركزة وأعلاف العليقة الكاملة، والذي بدوره سيعزز الميزان التجاري بحوالي 50 مليون دولار سنوياً، ويضيف الى اجمالي الناتج المحلي بما يقدر ب 6 ملايين دولار سنوياً.

وبخصوص التمكين الزراعي فقد أوضح ان الشركة طورت نموذجاً تمكينا فريداً من نوعه يستهدف أكثر من ألف اسرة فلسطينية مهمشة في جنوب الضفة الغربية، حيث أن المشروع يستهدف النساء والخريجيين الجدد والشباب، ويؤمن لكل اسرة دخلاً اجمالياً قدره 1500 دولار شهرياً. كما قال ان الشركة استثمرت، وبالتعاون مع جمعية كفردان الزراعية ومزارعي مرج ابن عامر، في تأسيس شركة انتاج المخللات، والذي سيساهم في توسيع الاراضي الزراعية في منطقة مرج بن عامر وتطويرها وحمايتها من المصادرة، فالمشروع سيعمل على توسيع الرقعة الزراعية بـ 1,500 دونم، وسيوفر مصادر دخل لما يزيد عن 350 اسرة فلسطينية بشكل مباشر وغير مباشر، وسيمكن من تصدير أكثر من 3,000 طن من المخللات المتنوعة الى الأسواق العالمية خلال الخمس سنوات القادمة.

كما استعرض القاضي مجموعة من المشاريع قيد الدراسة والتطوير ومنها مشروع الطاقة الشمسية بحجم استثمار 5 مليون، ومشروع الألياف الضوئية في مدينة الخليل بحجم استثمار 10 مليون دولار، ومشروع مصنع زيوت نباتية بحجم استثمار 20 مليون دولار، ومشروع التمكين للحرف اليدوية بحجم استثمار 15 مليون دولار.

وبدوره قدم ممثل شركة كي ام جي التقرير المالي عن أداء الشركة منذ تأسيسها في أواخر عام 2019 الي نهاية عام 2020، وبعد العديد من مداخلات المساهمين، تمت المصادقة على التقرير المالي والإداري للشركة وخططتها للعام 2021.