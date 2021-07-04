صور| القدوة يتهم الرئاسة بتمزيق مؤسسة ياسر عرفات وإخضاعها لمزاج وسلطة البعض

وطن: أقال الرئيس محمود عباس قبل أربعة شهور د.ناصر القدوة، من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات وعضوية مجلس أمنائها، بعد قرار بوقف الدعم المالي للمؤسسة، وذلك في إطار إجراءات عدة بدأت بفصل ناصر القدوة من عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح، على خلفية قراره خوض الانتخابات بقائمة خارج حركة فتح، وقبل شهر فقط أصدر الرئيس مرسوما رئاسيا يعتمد فيه مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات وفقا لأحكام مرسوم الإنشاء.

وقال ناصر القدوة انه "بعد جهد استمر حوالي ثلاثة اسابيع، تمكن يوم أمس د.ناصر القدوة من الاطلاع مع عدد من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات على نص المرسوم المؤرخ بـ 13/6/2021 بشأن مؤسسة ياسر عرفات."

واضاف القدوة في بيان وصل وطن: "للحقيقة هناك جهد واضح من قبل "ترزي" القوانين والمراسيم الجالس في المقاطعة ومساهمة بشعة من بعض موظفي المؤسسة لإيجاد الصيغ اللازمة لفرض التغيير المطلوب مع اخفاء بعض الجوانب الهامة أو التخفيف من وطأتها. ومع ذلك فالمرسوم بوضوح يغير من طبيعة المؤسسة من مؤسسة فلسطينية - عربية مستقلة لمؤسسة فلسطينية تابعة للصندوق القومي الفلسطيني ويجعل الصندوق مرجعيتها الإدارية والمالية، ويلغي فعليا نظامها الداخلي الأساسي بتغيير أعداد وصلاحيات مجلس أمنائها وإدارتها، كما يلغي كل ما قام به مجلس أمناء المؤسسة بشأن عضويته منذ العام 2008، ويضع أية تغيير في تركيبة مجلس الإدارة والأمناء تحت سيطرة الرئيس".

واتهم القدوة الرئاسة بتمزيق مؤسسة ياسر عرفات، وقال: "هكذا تكون مسيرة تمزيق مؤسسة ياسر عرفات وإخضاعها لمزاج وسلطة البعض قد خطت خطوة كبيرة أخرى دون أن يكون لهذه الخطوات اية منطق أو سند قانوني أو سياسي أو أخلاقي، هكذا بمنطق امكانية فرض أي شيء نريد، حتى في هذه الظروف العويصة التي يمر بها الوطن. لم تشارك المقاطعة في بناء المؤسسة، ولم يكن لها أية علاقة مباشرة بها حيث بدأت هذه العلاقة وانتهت بمرسوم التأسيس، ولم يقم اية شخص من الأشخاص المستأجرين بأية اسهام حقيقي في عمل المؤسسة، وحتى ماليا لم يكن الدعم المقدم قط منتظم وثابت ولا حاجة للتفصيل هنا. السؤال يبقى لماذا كل ذلك؟ هل هو لمحض الانتقام من رئيس مجلس الإدارة؟ بصراحه يبدو الأمر أكبر من ذلك وقد يكون حافزه على علاقة حتى بتراث الرئيس الراحل ياسر عرفات وعمل المؤسسة في هذا المجال والمطلوب وقفه أو عرقلته، وارسال المؤسسة إلى حيث المؤسسات والهيئات الرسمية الأخرى".

وأكد القدوة أن ما حدث غير قانوني وغير مقبول، داعيا أعضاء مجلسي الأمناء والإدارة كافة لعدم التعامل مع اية إجراء يستند للمرسوم المذكور لحين تغير الوضع والعودة للوضع الطبيعي للمؤسسة، وحتما ستنتظم الأمور مرة أخرى عندها وسيتم محاسبة من كانوا مسؤولين عن ما حدث.

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