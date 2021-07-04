"كورونا" عالميا: الوفيات تقترب من 4 ملايين والاصابات تجاوزت 184 مليونا

وطن: بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس تقترب من حاجز الـ4 ملايين بواقع 3 ملايين ونحو 988 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 184 مليونا وما يقارب من 247 ألف اصابة، تعافى منهم 168 مليونا وما يزيد على 625 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت 379 ألفا و777 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,166 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: البرازيل (1,631 وفاة)، والهند (947 وفاة)، وروسيا (697 وفاة)، وكولومبيا (591 وفاة)، واندونيسيا (493 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (54,556 إصابة)، والهند (43,296 إصابة)، واندونيسيا (27,913 إصابة)، وكولومبيا (26,928 إصابة)، وجنوب أفريقيا (26,485 إصابة).

ورغم تراجعها عن تسجيل اصابات ووفيات يومية بأعداد كبيرة، وخروجها من قائمة الدول الخمس العالمية، الاعلى حصيلة وفيات واصابات كل 24 ساعة، لا تزال اميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (621,255 وفاة)، والبرازيل (523,699 وفاة)، والهند (402,015 وفاة)، والمكسيك (233,580 وفاة)، وبيرو (193,069 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34،588,176 إصابة)، والهند (30,545,433 إصابة)، والبرازيل (18,742,025 إصابة)، وفرنسا (5,783,654 إصابة)، وروسيا (5,585,799 إصابة).