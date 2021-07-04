بلدية بيتونيا وشركة PalPay توقعان اتفاقية لتسديد الفواتير إلكترونياً

وطن: في اتفاقية بين بلدية بيتونيا وشركة PalPay سيبدأ المواطنون بدفع فواتيرهم الماء وخدمات البلدية من ضرائب وحرف وصناعات بنظام الدفع الإلكتروني مما يوفر عليهم الوقت والجهد.

وكان قطبا الاتفاقية، رئيس البلدية ربحي دولة، ومدير شركة PalPay ممثلة بمديرها العام، معاوية القواسمي، قد وقّعا على الاتقافية في الأول من هذا الشهر.

ترتبط شركة PayPal مع عدد من البنوك الفلسطينية والتي تتيح للمشتركين تسديد الرسوم والفواتير من خلال التطبيقات البنكية وأيضا من خلال تطبيق المحفظة الالكترونية "PalPay محفظتي" والذي يمكن لكل المواطنين تحميله على الهاتف الذكي واستخدامه في تسديد وشحن كافة الخدمات من دون الحاجة لحساب بنك وفق القواسمي.

ومن شأن هذا النظام أن يخففّ عن المواطنين لسداد فواتيرهم المترتبة ومستحقات البلدية عبر الدفع الإلكتروني بما يوفر عليهم وقتاً وجهداً كما أكد رئيس بلدية بيتونيا في كلمته.

وشدّد دولة على الدور الهام الذي تقوم به شركة PalPay من خدمات سريعة وسهلة في التعامل مما يسهل للبلدية في تقديم كافة الخدمات للجمهور ومواطني المدينة في كافـة أماكن تواجدهم.

وأشار الى أن بلدية بيتونيا تعمل بكافة طواقمها وامكانياتها من أجل توفير الوقت والجهد على المواطن وأيضاً تقديم أفضل الخدمات في الوقت نفسه، وهذا يعني العمل المتسارع في مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في العالم.

من جهته، رحبت شركة PalPay بالعمل والشراكة مع بلدية بيتونيا وشكر معاوية القواسمي البلدية على ثقتها بشركة PayPal، وعبّر عن سعادته بتوقيع الاتفاقية التي تأتي بعد نجاح متواصل لعمل الشركة.

وقال بأن "الشركة لم تسّجل أي أخطاء في نظامها على مدار عملها مع المؤسسات وأثبتت نجاحها في تلبية احتياجات المواطنين وتسهيل حياتهم عند استخدام خدمات الدفع الالكتروني التي تقدمها".

في مسارها المهني، صممت شركة PalPay كافة أنظمة الشركة على أيدي فلسطينية، وفازت الشركة بالمركز الأول في مسابقة "سيتي بنك" العالمية.