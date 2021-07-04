المحامي داوود درعاوي يوضح لوطن تفاصيل اعتقال المحامي كراجه .. اذا لم يُفرج عنه قد تلجأ النقابة للتصعيد

وطن: اعتقلت الشرطة صباح اليوم الأحد المحامي مهند كراجه من أمام مجمع المحاكم في مدينة البيرة، أثناء تواجده برفقة المحامي داوود درعاوي.

وأوضح درعاوي لوطن تفاصيل اعتقال كراجه، أثناء تواجدهما سوية أمام مجمع المحاكم قائلا " ان الشرطة جاءت وطلبت من المحامي كراجه الحضور معهم".

ولفت درعاوي الى انه وجه سؤالا للشرطة حول ان كان هناك مذكرة توقيف صادرة بحق المحامي كراجه، كونه محامي وإجراءات التوقيف تتطلب إجراءات خاصة، فقالوا لنا ان هناك مذكرة توقيف صادرة من النيابة، ولكن عند توجهنا الى نيابة رام الله اكتشفنا انه لا يوجد مذكرة .

ولفت درعاوي الى ان الشرطة حاولت الحصول على الأغراض الشخصية للمحامي كراجه مثل هاتفه النقال لكن رفضه منحهم اياه، لان ذلك يحتاج الى مذكرة من النيابة .

ولفت درعاوي ان نقابة المحامين تبذل جهودا للإفراج عن كراجه وإنهاء اعتقاله، لكن الأمور على ما يبدو تتجه الى التصعيد من قبل النقابة في حال لم يتم الافراج عنه، لان طريقة اعتقاله مخالفة للقانون وتنتهك حقوق المحامي .

واشار درعاوي ان كراجه لم يعرض على النيابة العامة وهو معتقل لدى الشرطة.

وكانت الشرطة قد أعتقلت صباح اليوم من أمام مجمع المحاكم في مدينة البيرة المحامي مهند كراجه و3 أشخاص آخرين.

وقال الصحفي جهاد بركات لوطن اثناء تواجده امام مجمع المحاكم، ان الشرطة اعتقلت 3 أشخاص اضافة الى المحامي مهند كراجه اثناء تواجدهم امام مجمع المحاكم في ظل دعوة أطلقت للتظاهر امام مجمع المحاكم للمطالبة بالإفراج عن المواطنين غسان السعدي ومحمد فرارجة الذين جرى اعتقالهما عقب مسيرة يوم امس في مدينة رام الله منددة باغتيال المعارض السياسي نزار بنات.

ولفت بركات الى ان ضابط الشرطة وبرفقته كتيبة من عناصر الشرطة طلبوا من الصحفيين مغادرة المكان فورا وعدم التصوير .