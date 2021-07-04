الصحفي علاء الريماوي لوطن: وزارة الأوقاف تقدمت ضدي بدعوى قضائية والاوقاف لوطن: تقدمنا بشكوى عادية

وطن: قال الصحفي علاء الريماوي لوطن صباح اليوم الاحد، انه تبلغ هاتفيا من قبل النيابة العامة بوجود دعوى قضائية ضده من قبل وزارة الاوقاف، ما يتوجب عليه الحضور للنيابة للتحقيق معه.

ولفت الريماوي ان "الدعوى القضائية تتعلق على ما يبدو بشأن خطبته في صلاة الجمعة في مدينة الخليل، التي أعقبت اغتيال المعارض السياسي نزار بنات، والتي خصصت للحديث عن هذا الموضوع".

وقال الريماوي " أن الاستدعاء باطل، لكن لا أحد فوق القانون وهو سيمتثل ويتوجه للنيابة للتحقيق".

ولفت الريماوي "أن الخطبة التي ألقاها في صلاة الجمعة وتحدث فيها عن مقتل نزار بنات كانت بطلب من الناس وتحديدا عائلة بنات".

وتابع الريماوي : "إن ما يحدث يمس بالقضاء، وأن القضاء حاليا أمام اختبار حقيقي فإما ان يقبل بأن يعيش هذا الشعب بحرية او أن يكون أداة لحجب الأصوات الناقلة للحقيقة".

من جانبه قال وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب لوطن، ان الوزارة تقدمت بشكوى عادية للنيابة، وهو أمر يومي، لافتا الى ان الوزارة ستصدر بيانا بتفاصيل ذلك لاحقا.