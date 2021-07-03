عائلة الديك تناشد القضاء بإنصافها في قضية "تقصير الدفاع المدني" في إنقاذ ابنيها عمار وضياء

وطن: ناشدت عائلة الديك، القضاء وقوى شعبنا الوطنية والمجتمعية، انتهاز الفرصة وتحمل مسؤوليته تجاه ما حدث لابنيها الشقيقين عمار وضياء رشيد الديك من قرية كفر الديك قضاء سلفيت، "من أجل الحفاظ على مؤسساتنا وسيادة القانون، بمساءلة المقصرين والمتآمرين أينما كانوا، كي ينعم شعبنا بسيادة القانون وعدالة مؤسساته. فنحن على موعد مع أول جلسة للقضية في محكمة بداية رام الله بتاريخ 8/8/2021".

وكان الشقيقان عمار وضياء رشيد الديك، قد توفيا اختناقا داخل بئر قبل نحو عام جراء نفاد الأكسجين .. للاطلاع اضغط هنا

وحملت العائلة في بيان لها وصل وطن، اليوم السبت، قيادة جهاز الدفاع المدني الفلسطيني مسؤولية الإخفاق المؤسسي في الإهمال والتقصير في الإنقاذ والذي أودى بحياة ابنيها، كما ورد في تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – رام الله، وهي مؤسسة دستورية مستقلة.

كما حملت العائلة الجهات الرسمية في محافظة سلفيت (محافظ سلفيت وأجهزته الأمنية) المسؤولية الكاملة عن إخفاء الحقيقة بعدم التركيز على مجريات الإخفاق المؤسسي الذي حدث في الإهمال والتقصير في الإنقاذ من قبل الدفاع المدني الفلسطيني.

ورفضت العائلة وحذرت من الإساءة لسمعة الضحيتين.

وأعربت عن رفضها لكل ما جاء في نتائج ومخرجات لجنة التحقيق الرسمية في محافظة سلفيت إبّان الحادثة.

وثمنت العائلة ورحبت في كل ما جاء في نتائج ومخرجات تقرير تقصي الحقائق في الحادثة، الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، وتقدر عاليا ً دور الهيئة المستقلة "الفعال والمهني" في الدفاع عن الإنسان الفلسطيني وحماية مؤسساته وفقا للقانون وسيادته، ممثلة بالدكتور عمار دويك وطاقمها المحترمين.

وثمنت العائلة الموقف الشجاع والبطولي لأهالي بلدتنا الكرام، ممثلة بقواها الوطنية وكافة عائلاتها وفعالياتها ومؤسساتها في الوقوف لجانبنا في قول كلمة الحق إبّان الحادثة تجاه المقصرين والمتآمرين في القضية.

كما ثمنت الجهود الجبارة والبطولية التي بذلت من الأصدقاء والأهل والأقارب من أهالي بلدتنا الأبطال، الذين حاولوا إنقاذ الشقيقين.

فيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ" صدق الله العظيم.

بيان صادر عن ذوي الشهيدين الشقيقين عمار وضياء رشيد الديك رحمهما الله، وعائلتهما وأنسبائهما وأصدقائهما

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل المناضلين الشهيدين الشقيقين رفيقي الدرب عمار وضياء رشيد الديك رحمهما الله، عقدت عائلة الشهيدين الشقيقين إجتماعا ً موسعا ً في منزل العائلة في بلدة كفرالديك، يوم الخميس الموافق 1/7/2021 في تمام الساعة التاسعة مساءا ً، بحضور أفراد العائلة وذويهم في الداخل والخارج من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من أجل التباحث وإطلاع الرأي العام على أخر المستجدات في قضية الشهيدين الشقيقين بمناسبة ذكرى رحيلهما، لتبقى قضيتهما حية فينا ما حيينا.

يا أبناء شعبنا العظيم، حرصا ً منا على احترام تلك التضحيات والمواقف البطولية للشقيقين رحمهما الله، وحرصا ً منا على أن يتحمل كل منا مسؤوليته تجاههما وتجاه أبناء شعبنا، فما زلنا نتابع قضيتهما منذ وقوع الفاجعة الأليمة منذ عام و لليوم، عهدا ً لن نمل أو نتراجع حتى إظهار الحق وتحقيق العدل تجاه المقصرين والمتأمرين.

يا أبناء شعبنا الصامد، وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا وقضيته الوطنية، فمازلنا بأمس الحاجة لتحقيق العدل وقول الحق، لأن قضيتنا الوطنية عادلة ومنوطه بالحق والعدل ونيل الحرية. لقد طرقنا كل الأبواب الرسمية ومن أعلى المستويات من أجل مساندة الحق والعدل وسيادة القانون ضد المقصرين، ولكن للأسف لم يتم الإكتراث أو الإستجابة أو حتى التعاطي بسمؤولية تجاه ما حدث في قضية الشهيدين الشقيقين رحمهما الله. وعليه، قمنا باللجوء للقضاء الفلسطيني بتاريخ 27/5/2021، إحتراما ً منا لتلك التضحيات وللقيام بالواجب تجاه ما حدث.

وبناءا على ما سبق، وتخليدا ً للذكرى السنوية الأولى لرحيل الشهيدين الشقيقين البطلين عمار وضياء رشيد الديك رحمهما الله، نود التأكيد من جديد على مايلي:

1. تحميل قيادة جهاز الدفاع المدني الفلسطيني مسؤولية الإخفاق المؤسسي في الإهمال والتقصير في الإنقاذ والذي أودى بحياة الشهيدين الشقيقين عمار وضياء رحمهما الله، كما ورد في تقرير تقصي الحقائق الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – رام الله، وهي مؤسسة دستورية مستقلة.

2. تحميل الجهات الرسمية في محافظة سلفيت (محافظ سلفيت وأجهزته الأمنية) المسؤولية الكاملة عن إخفاء الحقيقة بعدم التركيز على مجريات الإخفاق المؤسسي الذي حدث في الإهمال والتقصير في الإنقاذ من قبل الدفاع المدني الفلسطيني، وتحميل الشهيدين الشقيقين عمار وضياء رحمهما الله مسؤولية ما حدث، من أجل إنقاذ المقصرين.

3. عائلة الشهيدين ترفض وتدين الإساءة لسمعتهما، ولذويهما إبّان الحادثة من قبل الجهات الرسمية في محافظة سلفيت، وتحذر من التطاول والمساس مجددا ً بسمعة الشهيدين الشقيقين وذويهما.

4. ترفض العائلة كل ما جاء في نتائج ومخرجات لجنة التحقيق الرسمية في محافظة سلفيت إبّان الحادثة.

5. تثمن العائلة وترحب في كل ما جاء في نتائج ومخرجات تقرير تقصي الحقائق في الحادثة، الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، وتقدر عاليا ً دور الهيئة المستقلة "الفعال والمهني" في الدفاع عن الإنسان الفلسطيني وحماية مؤسساته وفقا للقانون وسيادته، ممثلة بالدكتور عمار دويك وطاقمها المحترمين.

6. تثمن العائلة الموقف الشجاع والبطولي لأهالي بلدتنا الكرام، ممثلة بقواها الوطنية وكافة عائلاتها وفعالياتها ومؤسساتها في الوقوف لجانبنا في قول كلمة الحق إبّان الحادثة تجاه المقصرين والمتأمرين في القضية.

7. تثمن العائلة الجهود الجبارة والبطولية التي بذلت من الأصدقاء والأهل والأقارب من أهالي بلدتنا الأبطال، الذين حاولوا إنقاذ الشهيدين الشقيقين عمار وضياء رحمهما الله إبّان الحادثة، وكل التحية والعرفان للبطل المواطن "محمد مطيع فائق الديك" الذي تمكن من إنتشال الشهيدين الشقيقين من البئر.

8. مناشدة القضاء الفلسطيني وقوى شعبنا الوطنية والمجتمعية، إنتهاز الفرصة وتحمل المسؤولية تجاه ما حدث، من أجل الحفاظ على مؤسساتنا وسيادة القانون، بمساءلة المقصرين والمتأمرين أينما كانوا، كي ينعم شعبنا بسيادة القانون وعدالة مؤسساته. فنحن على موعد مع أول جلسة للقضية في محكمة بداية رام الله بتاريخ 8/8/2021.

9. الإتصال والتواصل الفعال مع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، لإطلاعهم على المستجدات في القضية، والذين أبدوا الإستعداد للدفاع عن القضية من أجل مساندة وحماية الحق والعدل وصولا ً لسيادة القانون على الجميع دون إستثناء.

عاش شعبنا الفلسطيني العظيم، عاشت قضيتنا وحقوقنا العادلة، حتى نيل الحرية والعودة وتقرير المصير، بإقامة دولتنا الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف.

الحرية للأسرى، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والنصر لكلمة الحق ولنضال شعبنا وبطولاته

ذوو الشهيدين الشقيقين عمار وضياء رشيد الديك رحمهما الله، وعائلتهما وأنسباؤهما وأصدقاؤهما

03/7/2021