غزة: نسبة إزالة الركام تجاوزت 50% وعملية الإعمار ستبدأ بهذا الوقت

وطن: أكد ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، أن نسبة إزالة ركام المباني والابراج السكنية التي دمرها الاحتلال خلال العدوان الأخير، تجاوزت 50%.

وأشار سرحان في تصريحات صحفية له، مساء اليوم السبت، إلى أن عملية إعادة الإعمار ستبدأ بعد إزالة الهدم.

يشار إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت العديد من المنشآت والمباني السكنية والأبراج التي تضم مكاتب صحفية وشركات إعلامية، خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.