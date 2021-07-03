استشهاد الشاب محمد حسن برصاص المستوطنين في بلدة قصرة جنوب نابلس

وطن: استشهد الشاب محمد فريد علي حسن (20 عاما)، مساء اليوم، متأثرا بإصابته برصاص المستوطنين في بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس.

وأصيب حسن برصاصة في صدره اطلقه تجاهه مستوطنون، أثناء تواجده في المنطقة الجنوبية من البلدة، ونقل إلى مستشفى "بلنسون" في الداخل المحتل، ووصفت حالته بالحرجة قبل أن يعلن عن استشهاده.

وقالت بلدية قصرة في منشور على صفحتها على الفيسبوك إن الشاب "محمد فريد علي حسن" استشهد برصاص قطعان المستوطنين أثناء دفاعه عن أرضه وبيته في المنطقة الجنوبية.

وشهدت المنطقة مواجهات عنيفة، اسفرت كذلك عن اصابة الشابين هلال عبد الغني عودة، وعبد الباسط يوسف حسن، برصاص الاحتلال، أثناء تصديهما لهجوم مستوطنين للمنطقة الجنوبية من البلدة.